Toader a declansat procedura de numire a 8 procurori-sefi in DNA, DIICOT si Parchetul General

Interviul cu Toader

Ziare.

com

Ministerul Justitiei organizeaza, in perioada 10 august 2018 - 18 septembrie 2018, selectia procurorilor in vederea efectuarii propunerilor de numire pentru 8 functii vacante de conducere din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), potrivit unui anunt al Ministerului Justitiei. Potrivit procedurii in vigoare, numirile in aceste functii le face presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, la propunerea lui Tudorel Toader, cu avizul Sectiei pentru procurori din CSM. Este vorba de functii importante in Ministerul Public.procuror-sef si procuror-sef adjunct al Sectiei Judiciare si procuror-sef si procuror-sef adjunct al Sectiei de Resurse Umane si Documentare.procuror-sef si procuror-sef adjunct al Sectiei de Combatare a Coruptiei si procuror-sef al Sectiei Judiciare, vacant din 17 septembrie. Despre posturile pentru care Toader urma sa faca propunerea, Ziare.com a scris miercuri:cea de procuror sef adjunct al DIICOT.Procurorii care vor sa candideze pentru aceste fucntii pot depune cereri de inscriere, pana la data de 3 septembrie 2018 (inclusiv), la Directia resurse umane din Ministerul Justitiei. Impreuna cu acestea trebuie sa depuna mai multe acte: declaratii pe proprie raspundere, CV, proiectul managerial, ultima evaluare profesionala, rechizitorii relevante etc.Lista procurorilor care indeplinesc conditiile legale de participare la selectie si programarea interviurilor se vor afisa la sediul Ministerului Justitiei si se vor publica pe pagina de Internet a acestuia, la data de 4 septembrie 2018.Procurorii participanti la selectie vor sustine, in perioada 5 septembrie 2018 - 14 septembrie 2018, un interviu cu ministrul Justitiei. In cadrul interviului, ministrul este sprijinit de secretarii de stat din MJ.Pe site-ul Ministerului Justitiei au fost postate date despre procedura in acest caz.Rezultatele selectiei se vor afisa la sediul Ministerului Justitiei si se vor publica pe pagina de Internet a acestuia, la data de 18 septembrie 2018.Ministerul anunta ca acest calendar va putea suferi modificari in functie de numarul procurorilor inscrisi.Ministerul a reluat luni procedura de selectie pentru postul de procuror-sef al DNA, dupa ce, in prima faza, Tudorel Toader nu a acceptat niciunul din cei patru candidati. Este vorba de cea mai inalta functie din DNA.I.S.