Toader a primit de la Lazar protocoalele incheiate cu SRI si anunta inceperea procedurii de desecretizare

Toata lumea vorbeste de desecretizare

Ziare.

com

"Am primit protocoalele de la Parchetul General. Am apreciat faptul ca, dupa ce am cerut public, si alti reprezentanti au cerut ceea ce eu cerusem si ca imediat seful SRI a exprimat acordul, iar ieri dupa-amiaza le-am primit de la procurorul general", a declarat ministrul Tudorel Toader, miercuri, dupa ce a participat la bilantul Administratiei Nationale a Penitenciarelor.El a spus ca aceste protocoale vor fi desecretizate potrivit Legii 182. "Este o procedura legala", a sustinut Toader. Procurorul general, Augustin Lazar, declarase, marti, ca Ministerul Public nu are nimic impotriva desecretizarii acestor protocoale , dar "daca hotarasc institutiile Justitiei, si nu un politician care vine azi si spune ca maine sa se desecretizeze". Ministrul Justitiei i-a cerut, luni, procurorului general inceperea procedurii legale de desecretizare a protocoalelor incheiate intre Ministerul Public, DNA, DIICOT si SRI.Conform unui comunicat de presa transmis luni dimineata, Toader i-a solicitat lui Lazar sa comunice daca si cate protocoale secrete au fost incheiate intre Ministerul Public, DNA si DIICOT si SRI, data incheierii si semnatarii respectivelor protocoale si inceperea procedurii legale de desecretizare a continutului acestora.Asta dupa ce premierul Viorica Dancila a solicitat, inca de vineri, desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, "avand in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru functionarea Romaniei ca stat democratic in care functioneaza separatia puterilor in stat, precum si pozitia oficiala exprimata astazi de Administratia Prezidentiala".Si presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine "fara rezerve" apelul premierului Viorica Dancila de desecretizare a protocoalelor SRI cu alte institutii, afirmand ca "nicio interpretare a unor decizii CSAT nu poate tine loc de lege sau de Constitutie". El arata ca tot mai multe voci spun ca aceste protocoale au fost facute fara o baza legala."Am aflat tot public ca domnul Claudiu Manda va cere sa desecretizeze aceste protocoale. S-a tot vorbit despre faptul ca aceste protocoale au fost facute in baza unor decizii CSAT, ori am vazut toti comunicatul de la CSAT, care este corect. CSAT nu a aprobat niciodata astfel de protocoale, nici n-a cerut (...) sa se faca astfel de protocoale. Nicio interpretare a unor decizii CSAT nu poate tine loc de lege sau de Constitutie", a spus Dragnea luni.