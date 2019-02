Toader a publicat pe Facebook salariile celor care ameninta cu proteste. "El castiga lunar cat 22 de gardieni"

"Legi inghetate"

Sporurile, conditionate

Diferentele salariale

Sursa: FSANP

Comparatia este facuta de Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) care incearca sa atraga atentia asupra problemelor privind neplata orelor suplimentare a unor sporuri in cazul lucratorilor din penitenciare.Reactia vine dupa ce Tudorel Toader a publicat marti, pe Facebook , salariile angajatilor din penitenciare, in contextul in care sindicalistii au anuntat ca intentioneaza sa picheteze Ministerul Justitiei pentru ca, potrivit acestora, nu este aplicata legea cadru a salarizarii unitare, fara discriminari.In replica, FSANP spune ca ministrul citeaza din "legi inghetate"."Ministrul Justitiei posteaza pe Facebook o serie de posibile salarii si drepturi de natura salariala pe care personalul din penitenciare le-ar putea avea in 2022, daca acestea n-ar fi inghetate prin ordonante de urgenta precum recentul OUG 114/2018.Ceea ce are legatura directa cu una dintre revendicarile angajatilor nemultumiti", explica sindicalistii.Potrivit acestora, agentii de penitenciare, de exemplu, corp profesional dominant in penitenciare, primesc un salariu de baza la nivelul salariul minim pe economie, iar sporurile si majorarile la care face referire ministrul se aplica pe baza de pontaj si in functie de conditiile efective de lucru.In plus, sporurile in penitenciare sunt conditionate de expunerea la riscuri."De exemplu, pentru angajatii penitenciarelor care lucreaza noaptea, se acorda spor de noapte, ca pentru toti angajatii din Romania. Pentru cei care fac ore suplimentare, acestea se platesc, din martie 2018 si doar in urma unor proteste de strada.Restanta de peste 1 milion de ore suplimentare, din anii trecuti, ramane neplatita. Cei care lucreaza cu detinuti bolnavi de HIV-SIDA primesc, pe o perioada limitata de timp, sporul corespunzator, daca sunt in contact direct cu detinutii bolnavi", atrage atentia FSANP.Sindicalistii arata ca Tudorel Toader incaseaza la momentul actual de la stat peste 57.000 de lei sub forma de salarii, pensii si alte beneficii.Suma reprezinta "echivalentul salariului a 22 de agenti de penitenciare cu experienta, care lucreaza cu detinuti in conditii improprii si de risc pentru viata si sanatate"."Diferenta este ca pentru 57.000 de lei ministrul Toaderpentru bunastarea si eliberarea infractorilor, iar cei 22 de agenti de penitenciare, care impreuna valoreaza salarial cat un sinecurist de partid, protejeaza in fiecare zi comunitatea de criminali, talhari, violatori si hoti ", acuza FSANP.Sindicalistii au atasat si un fluturas de salariu pentru un agent de penitenciare din sectorul operativ. Potrivit actului, salariu net este de 2.022 lei.