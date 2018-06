Toader, acuzatie dura la adresa lui Iohannis: Face cel mai periculos precedent pentru statul de drept

Ziare.

"In lunga mea experienta, cred ca ceea ce face presedintele azi e cel mai periculos precedent pentru statul de drept, pentru ca e prima data cand un deminitar de rand inalt pune in discutie respectarea si aplicarea legii fundamentale, respectarea si aplicarea unei decizii a Curtii Constitutionale", a spus Tudorel Toader miercuri dimineata in replica de declaratiile de ieri ale sefului statului.In plus, ministrul Justitiei sustine ca decizia CCR in cazul revocarii sefei DNA nu are niciun efect asupra CSM pentru ca acesta da doar un aviz consultativ in aceasta procedura, asa ca rolul sau nici n-a crescut si nici m-a scazut.Presedintele Klaus Iohannis a comentat, marti, pentru prima data motivarea Curtii Constitutionale pe decizia prin care il obliga sa o revoce pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.Iohannis a spus ca nu se grabeste cu o hotarare in ce o priveste pe Kovesi, ca el este cel care vegheaza la respectarea Constitutiei, in niciun caz nu o incalca, si ca nu a putut sa nu constate o coincidenta intre actiunile CCR din ultimul timp si planul PSD de a amputa puterea presedintelui.Declaratiile lui Iohannis au fost facute dupa o intalnire cu reprezentantii Comisiei de la Venetia.Citeste integral afirmatiile lui Iohannis: Nu aplic mecanic decizia CCR. PSD incearca sa amputeze puterea presedintelui. Nu va exista nicio suspendare , dar si replica PSD: Un atac deosebit de grav la adresa ordinii constitutionale din Romania