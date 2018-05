Toader anunta in Comisia Iordache ca ar putea urma si alte modificari la Codurile Penale

Ziare.

El a spus ca a primit foarte multe propuneri privind Codurile, iar ministerul va continua evaluarea, pentru a vedea "daca nu cumva este nevoie si de alte modificari in afara de cele din proiectul de acum".La dezbateri participa ministrul Justitiei, presedintele CSM, Simona Marcu, reprezentanti ai Parchetului General si ai Asociatei Procurorilor si Formului Judecatorilor.Presedintele comisiei, Florin Iordache, a anuntat ca pana luni comisia va primi observatiile asupra modificarilor Codurilor Penale, iar marti la ora 15:00 vor avea loc dezbateri, fara vot.Simona Marcu a spus, la dezbateri, ca CSM se va implica atent in aceasta procedura legislativa. "Exprim interesul major pe care il manifesta CSM fata de propunerile de modificari. CSM se va implica atent in aceasta procedura legislativa. Suntem de acord ca era necesara moificarea codurilor pentru punerea in acord cu deciziile CCR", a declarat presedintele CSM.La randul sau, ministrul Justitiei a precizat ca a primit foarte multe propuneri privind cele patru Coduri, iar ministerul va continua evaluarea, pentru a vedea "daca nu cumva este nevoie si de alte modificari in afara de cele din prooiectul de acum"."Consideram necesara modificarea respectivelor Coduri. Stiti ca in aprilie anul trecut am initiat un proces de evaluare a celor patru Coduri. Am transmis catre intregul sistem judiciar, facultatile de Drept, invitatia de a participa la evaluarea acestora si sa ne trimita propuneri. Avem foarte multe propuneri primite din sistem, de la facultati. Noi vom continua evaluarea la nivel de minister sa vedem daca nu cumva este nevoie si de alte modificari in afara de cele din prooiectul de acum", a declarat Toader.El a mai spus ca Ministerul Justitiei inca centralizeaza aceste propuneri, urmand sa anunte "un punct de vedere documentat si asumat institutional".Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul Justitiei s-a reunit incepand cu ora 12:00, pentru dezbateri generale asupra initiativelor legislative de modificare a Legii numarul 286/2009 privind Codul Penal, Legii numarul 135/2010 privind Codul de Procedura Penala si Legi numarul 134/2010 privind Codul de Procedura Civila.Opozitia a acuzat ca modificarile Codurilor Penale sunt "cu dedicatie" pentru Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. Presedintele Comisiei, fostul ministru al Justitiei Florin Iordache, a sustinut insa ca prin aceste modificari se vrea "normalizarea vietii in Romania".Presedintele Klaus Iohannis a apreciat ca unele dintre propunerile pentru modificarea Codurilor Penale sunt absolut inacceptabile si ca "este inadmisibil ca unele sa fie facute cu destinatie pentru persoane care acum ocupa pozitii de decizie chiar in Parlament".