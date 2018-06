Toader anunta ca i-a trimis lui Iohannis propunerea de numire a lui Felix Banila la conducerea DIICOT

Ziare.

com

"Astazi am transmis Presedintelui Romaniei propunerea de numire a dlui Oliver-Felix Banila in functia de procuror sef al DIICOT!", a anuntat ministrul Justitiei pe Facebook.Saptamana trecuta, Sectia pentru procurori a Consiliului Superios al Magistraturii a avizat favorabil propunerea ministrului Justitiei de numire a procurorului Felix Banila la conducerea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).Felix Banila, in varsta de 46 de ani, este procuror la Parchetul Tribunalului Bacau. In perioada 2010 - 2017, el s-a aflat la conducerea Parchetului Tribunalului Bacau. In 2016, Banila a candidat pentru un post in CSM, fara succes.Conform legii, procurorul-sef al DIICOT este numit de presedintele Romaniei, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul CSM. Numirea se face pe o perioada de trei ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data.Mandatul lui Daniel Horodniceanu la conducerea DIICOT a expirat in 19 mai, fiind apoi prelungit cu sase luni, conform procedurii