Toader anunta masuri reparatorii pentru condamnatii care nu pot depune contestatie in anulare

"In termen scurt vom veni cu masuri reparatorii si pentru cei care au pierdut termenul sau au depasit termenul contestatiei in anulare, pentru ca avem chiar o decizie a Curtii Constitutionale din 2003 care spune ca egalitatea inseamna ca titularul dreptului dobandit prin actul normativ sa se afle in aceeasi ipoteza. Ori, ca a pierdut termenul de contestatie sau nu s-a aflat in aceeasi ipoteza, au fost condamnati de complete nelegal constituite" a afirmat Tudorel Toader, luni seara, intr-o interventie telefonica la Antena 3.Ministrul Justitiei a vorbit si despre raspunderea magistratilor, spunand ca in prezent este dificila angajarea raspunderii procurorilor si judecatorilor, atat in plan civil, cat si in plan penal, in baza normelor dreptului comun."Proiectul de lege plecat de la Ministerul Justitiei pe 25 octombrie 2017, preluat de comisa speciala, prevedea o riguroasa procedura si norme materiale de procedura pentru angajarea raspunderii magistratilor. Nu ne trebuie o lege speciala pentru raspunderea lor, pentru ca avem un capitol din legile justitiei, doar ca, din pacate, forma plecata de la guvern a fost mult atenuata, modificata si in momentul de fata este dificila angajarea raspunderii magistratilor, ca e raspundere civila, ca e raspundere penala, dupa normele dreptului comun" a mai spus Tudorel Toader.Ministrul Justitiei a mai afirmat si ca trebuie asteptat ca CCR sa se pronunte asupra constitutionalitatii protocoalelor din justitie, dupa care autoritatile sa ia "masurile de reparare a abuzurilor"."Eu, personal, nu cred ca putem veni maine cu o ordonanta sa stabilim nelegalitatea protocoalelor, pentru ca in scurt timp Curtea Cosntitutionala se va pronunta sub aspectul constitutioalitatii sau neconstitutionalitatii protocoalelor, ceea ce este mai mult decat ar face Guvernul printr-o ordonanta.Prin urmare, nu avem decat sa asteptam decizia Curtii, functie de care, ulterior, sa luam masurile de reparare a abuzurilor care s-au creat, a nedrptatilor in actul de infaptuire a justitiei pe baza unor protocoale" a mai afirmat Toader.