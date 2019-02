Toader anunta o ordonanta pentru selectia procurorului european din partea Romaniei

Ziare.

com

"Fiecare tara trebuie sa isi desemneze propriul procuror european, care isi va desfasura activitatea acolo, la sediul european, la Luxemburg. Ce inseamna asta? Ca noi trebuie sa cream baza juridica, baza legala pentru a putea selecta trei procurori, trei candidati dintre care unul va fi selectat ca procuror european din partea Romaniei si se va proceda la fel din toate celelalte inca 21 de state.Noi ce facem prin ordonanta la care ati facut referire? Cream baza juridica legala pentru a selecta in prima etapa cei trei candidati, trimitem propunerile la Bruxelles si acolo se va desemna unul dintre cei trei, unul care va fi procuror european din partea Romaniei", a declarat Tudorel Toader, duminica seara, intr-o interventie telefonica la Romania TV.El a spus ca s-a discutat si se va mai discuta o propunere privind competentele acestui parchet european, care se va operationaliza in noiembrie 2020 si va avea doar aceasta competenta: prevenirea, combaterea fraudelor la interesele financiare ale Uniunii Europene."Deja se discuta despre posibilitatea extinderii competentelor spre faptele grave, faptele transfrontaliere care necesita o riposta comuna europeana poate chiar internationala. Aceasta este situatia, acesta este stadiul in care ne aflam. Cei trei candidati din partea Romaniei, ca unul sa fie selectat procuror european din partea Romaniei, repet, propunerile trebuie trimise la Bruxelles pana pe 31 martie.Termenul era mai scurt, dar a fost amanat pana la final de luna martie, aceasta este ratiunea redactarii proiectului de ordonanta pe care l-am trimis spre avizare la Consiliul Superior al Magistraturii, aviz consultativ, dupa cum bine stim, pe care speram sa-l primim intr-un timp cat mai scurt posibil", a afirmat Toader.Referitor la candidatura Laurei Codruta Kovesi la functia de procuror-sef european, Toader a spus ca nu este vorba despre o propunere plecata de la ministerul pe care il conduce sau de la Guvern."Cine a propus-o? Categoric, potrivit regulamentului, fiecare procuror care crede ca indeplineste cerintele legale si experienta s.a.m.d., fiecare procuror care isi doreste o astfel de demnitate pana la urma a avut posibilitatea sa se inscrie, prin urmare nu a plecat vreo propunere din partea Romaniei, Guvernului Romaniei. A fost doamna Kovesi si din cate stiu eu a mai fost o doamna procuror, dar permiteti sa nu spun numele acesteia.Prin urmare de la o tara, nu cunosc, poate nu s-a inscris nimeni, de la alta tara poate s-au inscris mai multi, comisia aceea de 11 experti independenti a facut filtrul pe dosare, a retinut dupa o prima evaluare un numar de posibile candidaturi, a facut interviu, dupa care lista scurta despre care se vorbeste in zilele acestea. Prin urmare, nu este o propunere plecata de la Ministerul Justitiei sau de la Guvernul Romaniei", a spus Toader.