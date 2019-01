Toader anunta OUG pentru toti condamnatii de completurile de 5 de la ICCJ, inclusiv Liviu Dragnea. Are planuri si pentru dosarele afectate de protocoale

Ordonanta de urgenta este pregatita. Nu decid eu momentul. Eu propun solutia. Eu am facut draftul de ordonanta, doamna prim-ministru va decide. Dar ce cred eu, in cel mai scurt timp posibil

vom proceda in aceeasi masura sa le dam posibilitatea juridica legala sa verifice dosarul, sa fie contestat

Daca prin OUG se va extinde termenul actual de 30 de zile, ar aparea baza legala pentru invalidarea tuturor sentintelor definitive date de completurile de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie incepand cu anul 2014. Vorbim inclusiv de condamnarea lui Liviu Dragnea in Dosarul Referendumul."Am pregatit un proiect de ordonanta de urgenta pentru repunerea in termen a tuturor celor care au fost condamnati de catre complete nelegal constituite. Si vor putea face contestatie in anulare, repusi fiind in termen prin ordonanta, iar instanta, in complet legal constituit, ii va judeca si daca vor fi vinovati vor plati, daca nu vor fi vinovati, sigur nu exista temei sa plateasca. Aceasta este o prima si imediata masura", a spus Toader, duminica seara, intr-o interventie telefonica la Romania TV.", a subliniat ministrul.Nu este prima oara cand Tudorel Toader spune ca are de gand sa le albeasca astfel cazierul condamnatilor din ultimii ani de la ICCJ, insa acum reluand ideea a anuntat si ca are ordonanta pregatita.Potrivit Codului de Procedura Penala, termenul in care poate fi introdusa aceasta contestatie in anulare este de 30 de zile de la data comunicarii deciziei instantei.Practic, potrivit actualelor prevederi legislative, contestatii in anulare au depus doar cateva zeci de persoane condamnate de completurile de 5 de la ICCJ.Acesti fosti demnitari condamnati definitiv au cerut suspendarea executarii pedepsei si rejudecarea apelurilor in baza deciziei CCR referitoare la constituirea completurilor de 5 de la Inalta Curte din perioada 2014-2018.Solicitarile au fost aprobate in principiu si unele VIP-uri condamnate au iesit deja din inchisoare inaiante de Craciun.Din 2014 pana in prezent completurile de 5 judecatori au dat insa mai multe decizii definitive de condamanare in dosare mediatizate, cel mai cunoscut fiind cazul lui Liviu Dragnea.Pe 22 aprilie 2016, Liviu Dragnea a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare. Dragnea a fost acuzat de folosirea influentei sau a autoritatii de catre o persoana care detine o functie de conducere intr-un partid, in scopul obtinerii pentru sine sau altul de foloase necuvenite.Trebuie spus ca, din cauza acestei condamnari, Liviu Dragnea nu poate ocupa o functie in Executiv. Astfel, articolul (2) din Legea 90/2000 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, in vigoare si astazi, are urmatoarea forma actualizata:"Pot fi membri ai Guvernului persoanele care au cetatenia romana si domiciliul in tara, se bucura de exercitiul drepturilor electorale,nu au suferit condamnari penalesi nu se gasesc in unul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute in cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare."Pe de alta parte, Tudorel Toader a spus ca, cel mai probabil, se va alege varianta ordonantei si in cazul dosarelor construite in baza protocoalelor secrete dintre Ministerul Public si SRI, dar deocamdata asteapta motivarea Curtii Constitutionale."A mai declarat Curtea neconstitutionala si constituirea sau incheierea acelor protocoale. Asteptam motivarea deciziei Curtii, vedem dezlegarea pe care o vor da judecatorii constitutionali si in functie de care, probabil,, sa verifice daca urmarirea penala a fost facuta pe probele legale din Codul de Procedura Penala sau a fost facuta pe langa procedura penala, pe baza de protocoale si de catre organe judiciare care nu sunt abilitate in urmarirea penala (...).Ordonanta de urgenta pentru contestatia in anulare de catre cei condamnati definitiv, care au pierdut termenul de contestatie, condamnati in complete nelegal constituite, asta e una. Doi - asteptam decizia si, in functie de dezlegarea judecatorilor, cel mai probabil vom proceda la fel", este declaratia ministrului Toader pe tema protocoalelor.Amintim ca CCR a admis, miercuri, sesizarea Camerei Deputatilor referitoare la existenta unui conflict intre Parlament si Ministerul Public Curtea Constitutionala a precizat ca parchetele si instantele judecatoresti sunt cele care vor stabili daca s-a incalcat legea prin depasirea competentelor, in cazul dosarelor care au la baza acte efectuate in baza protocoalelor.