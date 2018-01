Toader apara legea care a dus la marea eliberare: Doar 42 de detinuti au recidivat

Ziare.

Toader a aratat, in timpul audierilor din Parlament, ca din cei 4.458 de detinuti care au benficiat de legea recursului compensatoriu, "doar" 42 au recidivat."Spunea cineva un lucru care nu isi are corespondenta in realitate: faptul ca majoritatea celor care au beneficiat de legea recursului compensatoriu au revenit in penitenciar. Informatia este neconforma cu realitatea, ca sa nu spun neadevarata.Astazi am cerut de la Administratia Nationala a Penitenciarelor si saptamanal avem aceasta evidenta a numarului celor care beneficiaza de lege. Din momentul in care a intrat in vigoare legea (...)", a declarat Tudorel Toader.Acesti "doar 42" au comis insa infractiuni - furturi, violuri sau chiar crime - ce altfel nu ar fi putut avea loc, pentru ca ar fi fost incarcerati daca nu erau eliberati cu ajutorul legii recursului compensatoriu.Informatia lui Toader a fost facuta publica si de Administratia Penitenciarelor, care insista si ca rata recidivei a scazut, facand comparatia cu anul 2012."Avand in vedere informatiile vehiculate in spatiul public cu privire la incidenta recidivei in randul populatiei carcerale din sistemul penitenciar romanesc, Administratia Nationala a Penitenciarelor face urmatoarele precizari: ponderea detinutilor recidivisti in populatia penitenciara generala inregistreaza un trend descendent, in anul 2017 inregistrandu-se un procent de 38,37% detinuti recidivisti, comparativ cu anul 2012 cand ponderea detinutilor recidivisti era de 45,78%", arata comunicatul citat.Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor atragea atentia la finalul anului trecut ca legea n-a fost altceva decat o "gratiere mascata" cu dedicatie , ce nu i-a ajutat in niciun fel pe detinuti. Sindicalistii sustineau la acea data ca o treime dintre cei scapati au comis deja noi infractiuni si s-au intors dupa gratii.Legea nr. 169/2017 privind recursul compensatoriu, care prevede ca la 30 de zile executate in penitenciar in conditii necorespunzatoare detinutii beneficiaza de sase zile considerate executate, a intrat in vigoare pe 19 octombrie 2017. Perioada pentru care se acorda zilele se calculeaza incepand cu 24 iulie 2012.