Toader are printre obiective acordul UE pentru numirea procurorului-sef european, functie la care candideaza si Kovesi

"In data de 23 ianuarie 2019, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in calitate de presedinte in exercitiu al Consiliului Justitie si Afaceri Interne, a prezentat in cadrul Comisiei Libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European prioritatile Presedintiei in domeniul Justitiei care intra in aria de competenta a acestei comisii", anunta Ministerul Justitiei, intr-un comunicat de presa."Tudorel Toader a subliniat obiectivul ajungerii la un acord intre Parlamentul European si Consiliu in aceasta legislatura cu privire la numirea procurorului sef european, precum si importanta deosebita pe care Presedintia romana a Consiliului o acorda propunerilor legislative privind probele electronice in materie penala si programelor sectorialesidin propunerea de Regulament privind cadrul financiar multianual", mai anunta MJ.Ministrul a exprimat convingerea in ceea de priveste "o colaborare stransa cu Parlamentul European pentru finalizarea cat mai multor dosare legislative si atingerea obiectivelor strategice ale Uniunii cu privire la spatiul de libertate, securitate si justitie"."Europa este in inima romanilor, iar Presedintia romana va pune cetateanul european in centrul obiectivelor sale, a aratat ministrul justitiei, Tudorel Toader", confom comunicatului ministerului.Conform Radio Europa Libera, Codruta Kovesi s-ar afla pe lista scurta de cinci nume pentru functia de procuror sef european, lista care va ajunge la Comisia JAI si, probabil la Comisia LIBE, iar cuvantul final il vor avea Consiliul si Parlamentul European, de comun de acord.Ministrul Justitiei si ministrul de Interne, Carmen Dan, s-au aflat, miercuri, in Comisia LIBE, iar parlamentarii europeni au cerut explicatii privind modificarile legislatiei, situatia statului de drept si libertatile cetatenilor din tara noastra.