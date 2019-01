Toader arunca vina pe deputatii PSD si ALDE pentru legea care a scos criminali si violatori din puscarii. Ce spuneau reprezentantii MJ in Parlament (Video)

Modificarile aduse in Camera Deputatilor

Tudorel Toader a admis, marti, ca reprezentantii Ministerului Justitiei au fost de acord cu prevederile acestui proiect controversat, dar in varianta promovata de Guvernul Sorin Grindeanu.Potrivit acesteia, persoanele condamnate urmau sa beneficieze de 3, nu 6 zile libere, pe luna, asa cum prevede in prezent legea, din cauza conditiilor de incarcarare necorespunzatoare. Este pentru prima data cand oficialul face precizari privind pozitia ministerului in acest caz.Toader arunca vina in cazul modificarilor legislative facute pe Camera Deputatilor condusa de Liviu Dragnea si controlata de alianta PSD-ALDE."Cu adresa nr. 106/86950 din 14 aprilie 2017, Ministerul Justitiei si-a exprimat dezacordul, in sensul ca proiectul de lege se indeparteaza de la ratiunea avuta in vedere de catre initiator", a postat Toader, pe Facebook in aceasta dimineata.Modificarile de substanta la aceasta lege au fost facute de deputatii PSD, ALDE si UDMR din Comisia Juridica, for condus de Eugen Nicolicea. Proiectul trecuse de Senat si era in Camera Deputatilor. Practic, deputatii PSD, ALDE si UDMR din Comisia Juridica au inlocuit sintagma "in cazul executarii pedepsei intr-un spatiu necorespunzator" cu "in cazul cazarii in conditii necorespunzatoare".In plus, a fost dublat numarul zilelor compensate: un detinut inchis in "conditii necorespunzatoare" timp de 30 de zile avea un beneficiu de 6 zile. In forma propusa initial, un detinut inchis "intr-un spatiu necorespunzator" timp de 30 de zile avea un beneficiu de 3 zile.Forma care a fost schimbata aparea in proiectul de lege initiat de Guvernul condus de Sorin Grindeanu (31 ianuarie 2017) si in varianta adoptata de Senat (13 martie 2017).Un consilier de la Ministerul Justitiei si secretarul de stat Mariana Mot au sustinut in Camera Deputatilor prevederile legii recursului compensatoriu."Buna ziua din partea Ministerului Justitiei. Radu Geamanu, consilier juridic. Pozitia ministerului este de a sustine includerea acestei forme de compensare in institutia eliberarii conditionate. De altfel, proiectul initial asumat de Guvern a avut in vedere institutia eliberarii conditionate.Ar fi mai multe ratiuni pentru a include compensarea in aceasta institutie, spre comparatie cu propunerea venita de la CSM si insusita de Senat, care lasa oarecum in aer si nu clarifica natura juridica a acestei compensari, de unde vor decurge o serie de consecinte juridice: care este procedura, cine este compentent, cai de atac si asa mai departe", asa si-a inceput discursul consilierul Radu Geamanu, in sedinta din 10 aprilie 2017 din Comisia Juridica din cadrul Camerei Deputatilor a Romaniei.Deputatii discutau proiectul legislativ al Legii recursului compensatoriu initiat de Guvernul Sorin Grindeanu. In timpul declaratiilor, Radu Geamanu face mai multe precizari, potrivit inregistrarii sedintei,Presedintele sedintei, deputatul PSD Eugen Nicolicea, are o nelamurarire, carui ministru apartine punctul de vedere,Am inteles punctul dumneavostra de vedere. Acest punct de vedere a fost emis pe vremea doameni Pruna, nu?Nu, proiectul a fost promovat acum... cred ca... doua luni.Am inteles, da' s-a lucrat pe vremea doamnei Pruna.Dupa cum am aratat, acest proiect legislativ a fost promovat de fostul premier Sorin Grindeanu. Fisa proiectului legislativ pe site-ul Camerei Deputatilor. Si in plenul Camerei Deputatilor, secretarul de stat Mariana Mot a sustinut acest proiect, in forma propusa de Guvernul Sorin Grindeanu."Revenind la proiectul de lege privind recursul compensatoriu, precizez ca Guvernul sustine acest proiect, insa in forma pe care Guvernul a trimis-o spre adoptare Parlamentului.Va aduc doar cateva argumente pentru care nu ne insusim modificarile survenite la acest proiect de lege, in cursul procesului legislativ, si anume: au fost dispuse, si discutate, si aprobate amendamente care au eliminat procedura concreta, care, din punctul nostru de vedere, trebuia reglementata la nivel primar - adica prin aceasta lege - procedura de aplicare concreta si de calcul a acelor zile libere care se acorda detinutilor aflati in penitenciarele din Romania, pentru conditiile de supraaglomerare, asa cum spune Hotararea CEDO", a declarat Mariana Mot, potrivit site-ului Camerei Deputatilor. Adresa Comisiei Juridice prin care proiectul era trimis plenului Camerei Deputatilor