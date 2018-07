Toader, atac la sefa Inaltei Curti: Sa intelegem ca este normal ca un judecator de rang inalt sa faca politica?

Coincidentele si Dragnea

Rapididate in cazul Angajarilor fictive

Ziare.

com

Ministrul Justitiei a postat, vineri, un mesaj pe Facebook in care ridica doua intrebari retorice."Sa intelegem ca este normal ca un judecator de rang inalt sa faca politica? Sa intelegem ca nu este normal ca un ministru sa critice un judecator, dar este normal ca un judecator sa critice un ministru?", a scris pe Facebook Tudore Toader Postarea ministrului vine dupa ce presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a facut mai multe declaratii privind situatia din Justitie.Judecatoarea a declarat ca nu i se pare normal ca inititiva revocarii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, sa porneasca din mediul politic. Magistratul arata ca nu i s-a parut normal nici ca ministrul Justitiei sa sesizeze CCR in acest caz si nici sa se ridice probleme de suspendare a presedintelui tarii."Nu mi se pare normal ca initiativa revocarii sa porneasca din mediul politic, nu mi se pare normal ca un ministru al Justitiei sa sesizeze Curtea Constitutionala pe un aspect pana la urma comun al revocarii unui procuror-sef, nu mi se pare normal ca acelasi aspect sa ridice probleme de suspendare a presedintelui tarii. Este inadmisibil de politizat acest aspect si nu mi-as mai dori sa se intample", a declarat Cristina Tarcea. De asemenea, intrebata daca ea crede ca este o coincidenta faptul ca Legile Justitiei, dar si prevederile privind abuzul in serviciu au fost modificate "pe repede inainte", in conditiile in care Liviu Dragnea este acuzat tocmai de aceasta infractiune, Tarcea a spus ca nu crede in coincidente."In general, nu cred in coincidente. Intotdeauna am fost un om de buna-credinta si am fost dispusa sa acord tuturor prezumtia de buna-credinta, dar, asa cum am mai aratat, pentru modificari legislative atat de substantiale este necesar un dialog, un dialog intre profesionisti, in primul rand, un dialog care sa aiba in vedere toate argumentele si stau si ma intreb daca un astfel de dialog, in conditii de celeritate, si in conditiile in care oricand se puteau face speculatie cu privire la situatia juridica a unuia sau a altuia dintre actorii din Legislativ, ar putea conduce la reglementari general acceptate. Este o problema intr-adevar din punctul acesta de vedere", a afirmat Tarcea. De asemenea, Cristina Tarcea le-a cerut tuturor magistratilor din instanta suprema ca, pana la 1 septembrie, sa motiveze toate sentintele judecatoresti, iar daca nu se va intampla acest lucru va sesiza Inspectia Judiciara.Masura ar putea grabi judecarea apelului in dosarul in care liderul PSD, Liviu Dragnea, contesta condamnarea la 3 ani si 6 luni de inchisoare. Este vorba de cazul Angajarilor fictive la DGASPC Teleorman.