Toader confirma ca Adina Florea il ancheteaza pe prim-vicele CE, Frans Timmermans

Intrebat de jurnalisti daca a comunicat in vreun fel cu Timmermans pe acest subiect, Toader a raspuns scurt: "Nu comentez".Amintim ca cei de la Luju.ro, site apropiat PSD-ALDE, au depus o plangere penala care ii vizeaza pe Frans Timmermans, comisarul european pe Justitie - Vera Jourova, sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania - Angela Cristea si procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar. De asemenea, plangerea ii vizeaza si pe cei care au tehnoredactat ultimul raport MCV, cel din 13 noiembrie 2018. Informatia a fost facuta publica miercuri de Luju.ro si pana la Toader nimeni nu o confirmase. Ancheta deschisa ca urmare a plangerii Luju vizeazaDosarul a fost inregistrat personal de Adina Florea, cea care a ajuns procuror-sef adjunct al Sectiei de anchetare a magistratilor dupa ce Toader a propus-o de trei ori consecutiv sa preia conducerea DNA, dar Iohannis a refuzat numirea.Numele lui Lazar ar fi fost adaugat in lista oficialilor europeni tocmai ca dosarul sa poata fi instrumentat de Adina Florea.Jurnalistii de la Newsweek au vorbit joi cu Adina Florea si au vrut sa afle detalii despre acest caz. Procurorul a sustinut, insa, ca nu tine minte daca a inregistrat sau nu plangerea pe baza caruia s-a deschis dosarul.Redam integral dialogul purtat de jurnalista Ramona Ursu de la Newsweek cu Adina Florea:Dumneavoastra vreti ca eu sa stiu toate dosarele din Sectie?De unde sa stiu? Probabil ca este o plangere facuta de aceasta chestiune. Haideti sa nu mai lungim discutia, pentru ca oricum dumneavoastra veti fi dispusa sa faceti tot felul de interpretari vis a vis de ceea ce discutati cu mine, asa ca eu va urez o zi buna.