Toader declanseaza procedura de numire a doi procurori sefi de sectie in DNA

Functiile sunt vacante incepand cu data de 20 martie 2019. Candidatii pot depune cereri de inscriere, pana pe 28 martie 2019 (inclusiv), ora 17:30 la Directia resurse umane din Ministerul Justitiei.Candidatii participanti la selectie vor sustine, in perioada 3-4 aprilie 2019, un interviu cu ministrul Justitiei. In cadrul interviului, Tudorel Toader este sprijinit de secretarii de stat din MJ, potrivit anuntului.Audierea candidatilor se transmite in direct, audiovideo, pe pagina de Internet a Ministerului Justitiei, se inregistreaza si se publica pe pagina de Internet a MJ.Rezultatele selectiei se vor afisa la sediul Ministerului Justitiei si se vor publica pe pagina Internet a acestuia, pe 5 aprillie 2019.Propunerea ministrului Justitiei va fi inaintata Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, in vederea obtinerii avizului urmand ca, dupa obtinerea acestuia, ministrul justitiei sa inainteze propunerea presedintelui Romaniei, in vederea numirii in cele doua functii de procurori sefi sectie din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie.I.S.