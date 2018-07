Toader, despre cele 300 de dosare cu magistrati: Evident ca nu am stiut niciunul dintre noi asa ceva

Ziare.

"Am aflat si eu ca sunt 300 de dosare care trebuie transferate. Intr-o cauza pot fi mai multi faptuitori, autori, suspecti, ce or fi dansii. La momentul in care va avea loc transferul, sigur vom vedea la ce se refera respectivele cauze. Evident ca mi se par si mie foarte multe, evident ca nu am stiut niciunul dintre noi asa ceva si tot evident, cred, este faptul ca asa se poate justifica impotrivirea ca respectiva sectie sa se infiinteze la Ministerul Public", a spus Toader.Marius Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, sustine, in proiectul de management depus la Ministerul Justitiei, ca la Directia Nationala Anticoruptie sunt inregistrate aproximativ 300 de dosare in care sunt cercetati magistrati , dosare ce trebuie inaintate noii sectii care va fi infiintata in cadrul Parchetului General."Infiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie duce la modificarea competentei DNA cu privire la persoanele care detin calitatea de judecator sau procuror. Legea nr. 207/2018 prevede si obligatia Directiei Nationale Anticoruptie de a inainta cauzele in care sunt cercetati magistrati, la momentul in care sectia devine operationala. In prezent, la Directia Nationala Anticoruptie sunt inregistrate aproximativ 300 de cauze care se afla in aceasta situatie", se precizeaza in proiectul de management al lui Marius Iacob.Legea 207/2018 prevede infiintarea in cadrul Parchetului General a unei Sectii pentru investigarea infractiunilor din justitie, care are competenta exclusiva de a efectua urmarirea penala pentru infractiunile savarsite de judecatori si procurori, inclusiv judecatorii si procurorii militari si cei care au calitatea de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii.