Toader, despre ordonanta din 2016 pentru protocoale: CSAT-ul a dat dezlegare SRI-ului sa intre in asta

"Ordonanta care a permis constituirea acestor echipe mixte, incheierea protocoalelor a primit aviz de la SRI, de la CSAT. (...) A primit aviz si de la CSAT. L-a cerut si l-a primit. Asa scrie in documentatie. 10 martie 2016, am facut public. Pe 10 l-a cerut, pe 10 l-a primit. Se numeste operativitate si loialitate fata de valorile constitutionale, cu ghilimelele de rigoare. (...) Nu pot pretinde ca le-am auzit pe toate, dar de asa ceva nu am mai auzit", a spus Tudorel Toader, la Antena3."Ordonanta de urgenta are puterea juridica precum o lege si atunci nu putem spune daca o lege e legala, dar putem discuta daca ea e constitutionala. Cel care cere nu e vinovat, poate nu stie, poate incearca, dar problema e la cel care il da. Cum dau eu aviz intr-o problema care nu e de competenta mea?Si, sigur, eu am repetat si cat voi fi ministru voi mai repeta cand voi avea ocazia ca o regula elememtara minimala si de baza e aceea de a ne cunoaste competentele si de a ni le respecta. Daca nu le cunoastem, atunci nu avem cum sa le respectam, dar e posibil sa le cunoastem si sa nu le respectam. Sunt doua conditii cumulative. CSAT-ul a dat dezlegare SRI-ului sa intre in activitatea asta, asa se traduce", a mai subliniat Tudorel Toader.Directorul SRI Eduard Hellvig a spus, la finele lunii august, ca a incheiat protocolul secret din 2016 in baza legii si ca l-a denuntat la scurt timp pentru ca putea sa aplice legea si fara a se stabili prin protocol relationarea dintre Parchet si Serviciu."Trebuie sa fii rupt de realitate sa ma acuzi ca am ceva de ascuns cu protocoalele, in conditiile in care am ordonat auditul cu privire la existenta protocoalelor inainte ca subiectul sa fie in dezbatere publica. S-a presupus ca e un abuz al SRI. Personal, inteleg ce inseamna abuzul statului impotriva cetatenilor sai si voi lupta pana in ultima zi impotriva abuzurilor, indiferent de cine le face. (...) De ce l-am semnat? Ordonanta 6 din 2016 a impus sa semnam protocolul cu institutiile statului pentru exercitarea atributiilor noastre.De ce l-am denuntat? Am spus mai devreme, auditul intern a aratat ca putem sa ne exercitam atributiile in baza legii fara aceste protocoale asigurand securitatea nationala a Romaniei. Personal, nu am nimic de ascuns. E un proces de transparenta si normalitate pe care l-am initiat chiar daca legea nu ne obliga acest lucru", a declarat Eduard Hellvig, directorul SRI, intr-o declaratie de presa.