Toader, despre propunerea CSM privind numirea procurorilor sefi: Legile au fost deja adoptate

"Legile au fost deja adoptate!", este replica ministrului Tudorel Toader.Sectia pentru procurori a CSM a propus ministrului Justitiei, Tudorel Toader, si presedintelui Comisiei speciale parlamentare pentru legile justitiei, Florin Iordache, modificarea art. 54 alin. (1) si (4) din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, care reglementeaza procedura de numire si revocarea procurorilor sefi.Intr-o sesizare trimisa lui Toader si Iordache, CSM propune ca numirea si revocarea sefilor din parchete sa fie facute de presedintele Romaniei, la propunerea Sectiei pentru procurori a Consiliului, cu avizul ministrului Justitiei "Art. 54 - (1) Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prim-adjunctul si adjunctul acestuia, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, adjunctii acestuia, procurorii sefi de sectie ai acestor parchete, precum si procurorul sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si adjunctii acestuia sunt numiti de presedintele Romaniei, la propunerea Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, cu avizul ministrului Justitiei, dintre procurorii care au o vechime minima de 10 ani in functia de judecator sau procuror, pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data.(4) Revocarea procurorilor din functiile de conducere prevazute la alin. (1) se face de catre presedintele Romaniei, la propunerea Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, cu avizul ministrului Justitiei. Sectia pentru procurori se poate sesiza din oficiu, la cererea adunarii generale sau, dupa caz, a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ori a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie ori al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, pentru motivele prevazute la art. 51 alin. (2) care se aplica in mod corespunzator", se arata in sesizare.Pe de alta parte, CSM sustine ca, in masura in care se apreciaza ca totusi propunerea de selectie in aceste functii trebuie sa ramana atributul ministrului Justitiei, CSM sa dea un aviz "conform" si nu unul "consultativ", cum este in prezent."Art. 54 - (1) Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prim-adjunctul si adjunctul acestuia, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, adjunctii acestuia, procurorii sefi de sectie ai acestor parchete, precum si procurorul sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si adjunctii acestuia sunt numiti de presedintele Romaniei, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul conform al Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime minima de 10 ani in functia de judecator sau procuror, pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data.(4) Revocarea procurorilor din functiile de conducere prevazute la alin. (1) se face de catre presedintele Romaniei, la propunerea ministrului Justitiei, care se poate sesiza din oficiu, la cererea adunarii generale sau, dupa caz, a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ori a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie ori al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, cu avizul conform al Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, pentru motivele prevazute la art. 51 alin. (2) care se aplica in mod corespunzator", propune CSM.In ambele cazuri, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii considera ca modificarea legislativa propusa asigura consolidarea rolului pe care Legea fundamentala il atribuie Consiliului Superior al Magistraturii prin dispozitiile art. 133 alin. (1) din Constitutia Romaniei.