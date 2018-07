Toader, despre cei patru candidati la sefia DNA: Nu inseamna ca obligatoriu trebuie sa selectam pe unul dintre ei UPDATE

Despre "nevoia de reformare a DNA"

"Trebuie evaluare la DNA"

Ziare.com

com

"Mai este o problema. Noi avem patru candidati. Dar nu inseamna ca obligatoriu trebuie sa desemnam unul dintre cei patru. Procedural vorbind, sa nu excludem varianta, aceea in care Comisia nu se opreste la unul dintre candidati, ci reluam procedura, anuntam din nou perioada de inscriere, de selectie, adica o luam de la inceput. (...) Stiti vorba aceea romaneasca: poti candida singur si sa iesi pe locul doi. Aici sunt patru, dar nu inseamna ca obligatoriu trebuie sa selectam pe unul dintre ei", a spus Toader, intr-o interventie telefonica la RTV.Tudorel Toader a enumerat cateva dintre criteriile avute in vedere la sustinerea interviurilor de catre cei patru candidati."Criteriile sunt stabilite, sunt afisate si le vom respecta. In mod inevitabil, se pune problema vechimii in magistratura ca procuror, se pune problema activitatii profesionale, se pune problema programului managerial cu viziunea de reformare, de aducere a DNA in parametrii legali, in parametrii constitutionali, astfel incat sa ne atingem cel putin doua obiective. Pe de o parte, cetateanul sa nu se mai afle in situatia recenta, inca prezenta, in care, nevinovat, nu stie daca nu cumva va fi condamnat. Romanul sa nu se duca cu temerea faptului ca procurorul nu stiu de care probe va administra. Pe de alta parte, sa redam increderea in actul de justitie", a precizat Toader.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a mai declarat ca se astepta la mai multi candidati pentru functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, adaugand ca procurorii cunosc cel mai bine "nevoia de reformare a DNA"."A existat o temere, o dezbatere, ca nu vom avea candidati, ca este o forma de rezerva, de retinere din partea potentialilor candidati pentru sefia DNA. Vedem ca, dimpotriva, astazi s-au inscris patru candidati. Sigur, oameni cu experienta, acum nu stiu daca pozitiva, negativa. (...)Ei, procurorii, cunosc cel mai bine nevoia de reformare a DNA, ce se intampla la DNA si nevoia de revenire la normalitate, nevoia de revenire a procurorilor si institutiei in ansamblul ei intr-un comportament de interpretare a normei juridice penale in parametrii legii, in parametrii constitutionali", a spus Toader, la RTV.In opinia sa, functia de procuror-sef al DNA nu e una de sef, cat mai degraba e o "mare responsabilitate, pe care cel care va fi desemnat si-o va asuma".Ministrul Justitiei a enumerat cateva masuri pe care va trebui sa le ia viitorul sef al DNA."Parerea mea este ca trebuie sa faca in primul rand o evaluare a DNA, cu bunele, cu relele lui, alta decat cea pe care am facut-o eu. VSa nu mai avem un procuror de la parchetul de pe langa judecatorie ridicat direct la structura centrala a DNA. Ce mai trebuie sa mai faca procurorul sef - sa responsabilizeze pe toti cei care lucreaza in DNA, ca sunt procurori, ca sunt experti, ca sunt personal auxiliar.Nu imi doresc ca magistratii sa raspunda, sa ajunga sa comita erori, incat sa raspunda, dar trebuie sa aiba si ei grija aceea ca, in cazul in care gresesc, comit erori, si ei sunt pasibili sa raspunda din punct de vedere juridic. (...) Procurorul trebuie sa fie de buna credinta, sa aplice legea cu buna credinta", a precizat Toader.Intrebat daca se va consulta cu presedintele Klaus Iohannis in legatura cu numirea sefului DNA, Toader a spus: "Decizia Curtii Constitutionale spune, undeva intr-un paragraf, indeamna ministrul Justitiei si presedintele sa aiba un dialog institutional, un dialog permanent, un dialog loial, pentru gasirea celor mai bune solutii in realizarea statului de drept, de protectie a drepturilor si libertatilor fundamentale".