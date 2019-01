Toader, dupa decizia CCR pe protocoale: Vom adopta acte juridice de natura sa permita indreptarea acestor abuzuri

Ziare.

"Vom adopta acte juridice de natura sa permita indreptarea acestor abuzuri", anunta el, mentionand ca aceste acte vor fi adoptate fie de Parlament, fie de Guvern, prin ordonante de urgenta."Este de facut cam ceea ce spuneam acum doi ani de zile, cand am venit ministru al Justitiei: ca trebuie sa intram intr-o stare de normalitate. Normalitate normativa, adica in opera de legiferare, de reglementare, normalitate in activitatea de interpretare si de aplicare a legii.Pentru ca numai atunci dam vocatia a ceea ce se spune in legea fundamentala, in Constitutie, de protectie, de aparare, de garantare a atributelor, drepturilor, libertatilor fundamentale ale persoanelor. Adica sa intram in normalitate. A existat aceasta normalitate? Daca inchidem ochii si privim la stele zicem sigur ca da si foarte bun.Dar daca suntem cu picioarele pe pamant si vedem, nu fac un inventar al cator conflicte juridice de natura constitutionala au creat autoritatile care participa la activitatea de infaptuire a justitiei - ca-i de la DNA, ca-i procurorul general acuma, care a semnat, ca-i Inalta Curte si ma refer la constituirea completelor de cinci judecatori", a declarat ministrul Tudorel Toader miercuri seara, intr-o interventie telefonica la Digi 24, referindu-se la decizia Curtii Constitutionale.El a spus ca trebuie asigurata normativ, dar si in practica aceasta revenire la normalitate."Ce este de facut, in opinia mea, si va asigur ca asa vom proceda: trebuie sa asiguram normativ, dar si in practica interpretarea, aplicarea legii, aceasta revenire, intrare in normalitate, aceasta activitate care sa se desfasoare in parametri constitutionali.Noi nu vrem ca vinovati care au comis fapte penale sa fie scapati, scosi de sub rigorile legii penale, dar nici dvs, nici eu, nici nimeni dintre noi nu cred ca vrem ca intr-o Romanie europeana in anul 2019 sa acceptam incalcarea pe fata, sfidatoare, a legii, chiar de catre cei pusi sa o interpreteze, sa o aplice corect. (...) ", a afirmat el.Ministrul Justitiei a mai spus ca abuzurile trebuie indreptate."Ce vom face? Trebuie sa indreptam aceste abuzuri, pentru ca nu-i suficient sa ne spuna Curtea, azi sau nu stiu cand cu completele, ca a fost conflict de natura constitutionala, s-a incalcat legea si asa mai departe. Noi ce facem urmare a acestei constatari a conflictului? Sigur, pe viitor Parchetul va sti ca nu are voie sa mai faca asa ceva, Inalta Curte va sti ca completele trebuiesc formate, constituite aletoriu, dar ce facem cu rezultatele, cu deciziile definitive pronuntate pe baza de protocoale, cum spuneam la urmarire penala, sau de complete nelegal constituite.Trebuie sa gasim remediu pentru ca, repet, intr-un stat de drept nu poti sa-i spui romanului: dom'le, asta e...judecatorii n-au respectat, dar noi asiguram stabilitatea raporturilor juridice sau urmarirea penala s-a facut pe langa procedura penala, dar noi nu putem face nimic. Ba putem face:Daca puneti cap la cap cele doua rapoarte de evaluare (...) veti vedea o radiografie a ceea ce nu trebuia sa se faca in sistemul judiciar. Da, in opinia mea, ca ministru - dar sigur nu numai eu decid, pentru ca poate sa o faca si Parlamentul foarte bine sau Guvernul in ansamblul lui -", a detaliat el.Intrebat daca poate spune mai precis despre ce este vorba, Toader a replicat: "V-am si spus, daca am zis Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, asa spune si Constitutia, Parlamentul care adopta legi si Guvernul care poate sa adopte ordonante de urgenta". Curtea Constitutionala a admis miercuri existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Parchetul ICCJ in legatura cu protocoalele cu SRI . Protocolul incheiat intre Parchetul General si SRI in 2009 a fost declarat integral neconstitutional, iar cel din 2016, partial neconstitutional.