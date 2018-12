Toader, dupa eliberarile pronuntate de ICCJ: Inalta Curte sa respecte legea

Ziare.

com

"Inalta Curte sa respecte legea si sa formeze completele cum spune legea inca din 2014. Daca sa spunem ca in 2014, poate n-au inteles, ulterior a venit o decizie a CCR care a explicat. Daca nici dupa decizia Curtii, se modifica legea, a treia oara si spui ca o tinem pe-a noastra, presedinti suntem noi si restul ii tragem aleatoriu. Ii intrebati de dansii de ce nu au respectat legea. Pana la urma, toti trebuie s-o respecte, chiar daca e judecator", a declarat ministrul Justitiei, Tudorel Toader.Intrebat, din nou despre amnistie si gratiere, Toader a precizat ca: "Eu v-am spus ca Romania si romanii au multe probleme decat cea a amnistitiei si gratierii. Nu toata ziua despre asta sa vorbim".Ministrul Toader a fost intrebat si daca judecatoarea Cristina Tarcea, presedintele ICCJ, ar trebui anchetata penal dupa ce s-a constatat ca a refuzat sa aplice legea, chestiune care a dus la anularea unor sentinte."Eu sunt convins de faptul ca stiti ca ministrul nu se ocupa de anchete. Am auzit si eu ca s-a declansat o actiune disciplinara impotriva presedintelui ICCJ. Stiti si dumneavoastra ca garantul independentei justitiei este CSM. Intrebati sectia de judecatori, intrebati sectia judiciara, ministrul Justitiei nu se ocupa de asa ceva", a spus el.Toader a fost chestionat si despre ce ar trebui sa se intample cu Livia Stanciu, fosta presedinte ICCJ, care acum este la CCR si nu mai poate raspunde. "Si Lazar este inca procuror general. Sunt multi care nu sunt la locul lor. Cum ar fi Augustin Lazar care inca este procuror general. Deci sunt multi de-alde inca, sunt multi care nu sunt la locul lor", a adaugat ministrul Justitiei.Precizarile vin dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri noapte, eliberarea mai multor persoane in dosare in care avocatii condamnatilor au contestat alcatuirea completurilor de cinci judecatori, si au fost pusi in libertate, dupa cateva ore, Rudel Obreja, Constantin Nita si Dan Sova.