Toader, despre cursa pentru DNA: E foarte posibil ca unul dintre cei 4 sa fie desemnat candidat, e foarte posibil ca niciunul sa nu fie

Ziare.

com

"Urmeaza ceea ce este dat in anunt, ceea ce este firesc sa urmeze. Astazi, Directia de Resurse Umane va verifica dosarele. Va verifica sa vada daca fiecare dosar contine toate piesele necesare.Maine (miercuri - n.red.) membrii comisiei vor studia dosarele, vor analiza programele manageriale. Joi, incepand cu 09:00, voi convoca membrii comisiei si candidatii pentru interviu. Dupa care vineri deliberam, vineri ajungem la o concluzie in functie de care continuam procedura", a declarat Toader.Intrebat de jurnalisti daca sigur va fi ales unul dintre cei patru candidati, ministrul a repetat ceea ce a transmis si luni, si anume faptul ca nu este sigur si ca, daca niciunul nu va merge mai departe, se va relua procedura."Imi cereti sa spun daca va fi sau nu. Nu am de unde sa stiu in momentul acesta. E posibil ca unul sa nu se prezinte, ca nu il tin eu de mana sa vina la interviu. Vedem cum se va prezenta la interviu, programele manageriale, discutam toti membrii comisiei si atunci vom stabili daca avem un candidat pe care sa il propunem CSM-ului si apoi presedintelui.Sigur ca e foarte posibil ca unul dintre cei patru sa fie desemnat candidat, dupa cum e foarte posibil ca niciunul sa nu fie si atunci vom relua procedura", a punctat Toader.Tudorel Toader a vorbit si despre numarul de candidati inscrisi in cursa, spunand ca nu se astepta neaparat la un numar mai mare."Sa nu uitati un lucru. Exista aceasta opinie care pare majoritara, in sensul ca viitorul sef DNA trebuie sa provina din structura interna a DNA. Dar nu cred ca nu ne aducem aminte faptul ca alta data procurorul sef nu a venit din structura interna a DNA si stiti bine la ce ma refer, dupa cum nici noul procuror sef al DIICOT nu a venit din structura interna a DIICOT-ului", a adaugat ministrul.Acesta a vorbit, din nou, despre ceea ce poate fi imbunatatit in DNA."Tot timpul si oriunde este ceva de imbunatatit. Ce ar trebui sa faca? Sa imbunatateasca activitatea DNA-ului, sa creasca increderea oamenilor in actul de justitie, sa nu mai avem nevinovati arestati, trimisi in judecata, sa nu mai avem vinovati care sa nu fie judecati penal", a punctat el.Amintim ca in cursa pentru sefia DNA s-au inscris patru candidati: Marius Iacob - procurorul sef adjunct al DNA ; Florentina Mirica - procuror-sef serviciu la Sectia de combatere a coruptiei din cadrul DNA; Cristian Lazar de la Parchetul General si Elena Grecu, procuror DNA.