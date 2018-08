Toader explica de ce nu l-a pus pe Iacob sef DNA: Probabil a venit sa indrepte ce a stricat la Ploiesti

Ziare.

com

Ministrul spune ca nu il putea numi in functia de procuror-sef al DNA pe fostul adjunct al Laurei Codruta Kovesi, Marius Iacob, care a scris in proiectul managerial ca a coordonat zece strucuri teritoriale ale DNA, printre care si unitatea de la Ploiesti, unde au lucrat Lucian Onea si Mircea Negulescu."In prima etapa a interviului cu cei patru candidati (pentru sefia DNA - n.red.), am respins trei dintre dansii, care au lucrat in strucura de conducere a DNA. Eu ii cunosc personal, am spus ca ii apreciez, dar una este cunoasterea personala, aprecierea personala, alta este cea institutionala, profesionala.Este in detrimentul lui Marius Iacob, dar imaginati-va cum as fi putut eu, ca ministru al Justitiei, sa il desemnez pe Marius Iacob la sefia DNA, cata vreme el a scris in proiectul managerial faptul ca a coordonat zece strucuri teritoriale, servicii teritoriale, dintre care unul este Ploiestiul?", a spus Tudorel Toader.Intrebat daca a discutat cu el despre problemele de la DNA Ploiesti, ministrul Justitiei a spus: "N-am vrut sa opresc cursivitatea interviului pentru ca aveam asteptarea aflarii adevarului. (...) S-a inscris (pentru sefia DNA - n.red.) probabil din dorinta de a indrepta ceea ce a stricat in prealabil la DNA Ploiesti sau la altele".Toader a mai spus ca i se parea nefiresc sa il nominalizeze pe Iacob pentru functia de procuror-sef al DNA, afirmand ca este posibil sa nu se stie inca totul despre ce s-a intamplat la DNA Ploiesti."Mi se parea nefiresc sa il desemnez pe dansul pentru ca i-as fi dat in detrimentul realitatii de la Ploiesti, si cred ca nu stim totul despre Ploiesti, daca or mai fi existand si in alte parti situatii similare. Poate le vom descoperi, eu sper ca da", a mai sustinut ministrul Justitiei.Procedura de selectie pentru postul de procuror-sef al DNA a fost reluata, in conditiile in care ministrul Justitiei nu a facut nicio propunere din cei patru candidati pentru conducerea Directiei Nationale Anticoruptie.Cei patru candidati pentru postul de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie au fost Florentina Mirica, procurorul sef al Serviciului combatere a coruptiei in justitie din DNA, procurorul sef adjunct al DNA Marius Iacob, procurorul sef al Sectiei judiciare penale din DNA Elena Grecu si Cristian Lazar, adjunctul Sectiei de urmarire penala si criminalistica din Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie.