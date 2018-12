Toader explica urgenta ordonantei Codurilor Penale si ce va contine ea

Care ar fi urgenta

Declaratiile au fost facute dupa ce Tudorel Toader a avut o discutie cu seful Senatului, Calin Popescu Taricenu, ALDE fiind partidul care-l sustine in postul ministerial. Toader a explicat ca a discutat cu Tariceanu detalii despre preluarea presedintiei Consiliului Justitie si Afaceri Interne."Daca noi elaboram un draft, proiectul nu produce efecte. Noi putem sa elaboram, ramane de vazut daca el este promovat sau nu", a spus ministrul Justitiei.Toader a explicat ca, daca Guvernul va adopta o OUG, aceasta va avea articole care vor schimba Codurile Penale si nu le vor inlocui in totalitate. El a repetat ca MJ a trimis anul trecut in Parlament doua proiecte de lege de modificare a Codurilor Penal si de Procedura Penala pentru punerea in acord cu deciziile Curtii Cosntitutionale si de transpunere in legislatia nationala a doua directive europene - confiscarea extinsa si consolidarea prezumtiei de nevinovatie."Daca va fi o ordonanta, va fi cu cel mult cu doua elemente si trei subpuncte.Modificarea Codului Penal.Modificarea Codului de Procedura Penala.Fiecare parte cu trei subpuncte:in acord cu deciziile CCR si ce s-a mai adaugat intre timp, alte decizii de neconstitutionalitate.celor doua Directive Europene sideclarate constitutionale (din legile de modificare a Codurilor care au fost votate in Parlament, iar unele articole au fost declarate neconstitutionae - n.red.) . Ele au fost puse in dezbatere, au fost declarate constitutioanle, sunt in conformitate cu legea constitutionala", a explicat Toader.Intrebat care este urgenta, Tudorel Toader a spus ca nu poate raspunde in numele Parlamentului. Totusi, el a oferit cateva explicatii."Urgenta era de anul trecut, nu de acum. Pe de o parte, Legiuitorul (Parlamemntul prin lege, sau Guvernul prin OUG - n.red.) trebuia sa modifice Codurile in 45 de zile de la data in care au fost date deciziile CCR. Intram inpentru netranspunerea Directivei privind consolidarea prezumtiei de nevinvatie.Si sunt trei decizii CCR care arata ca se justifica adoptarea OUG pentru transpunerea unei directive europene pentru evitarea procedurii de", sustine Tudorel Toader.Potrivit ministrului, aceasta era urgenta anului trecut. "Urgenta anului trecut era si mai urgenta astazi", a completat Toader."Nu stim pentru ca trebuie examinata", a spus dimineata ministrul, intrebat daca va da OUG in 2018.El a amintit ca exista decizii ale CCR care stabilesc ca se justifica adoptarea unei OUG, in vederea transpunerii unei directive europene pentru evitarea procedurii de infringement.Tudorel Toader a explicat ca anul trecut Ministerul Justitiei a trimis in Parlament doua proiecte de modificare a Codului Penal si Codului de Procedura Penala, in acord cu deciziile Curtii Constitutionale si in baza unor directive europene. Acestea au ajuns la Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul Justitiei, condusa de Florin Iordache."Acolo comisia a adaugat multe alte solutii, unele constitutionale, altele neconstitutionale", a epxlicat Toader.Ministrul analizeaza in ce masura MJ va relua proiectele de anul trecut, in contextul in care exista jurisprudenta CCR din 2009, care arata ca se justifica adoptarea unei OUG, in vederea transpunerii unei directive europene pentru evitarea procedurii de infringement.Premierul Viorica Dancila a anuntat ca, in Comitetul Executiv National al PSD de luni, s-a decis cu unanimitate de voturi emiterea unor ordonante de urgenta pentru Codurile Penale.Intrebat daca s-a decis varianta ordonantei de urgenta pentru ca PSD nu mai are majoritate in Parlament, Liviu Dragnea s-a enervat."Foarte tare logica... Colegii mei au prezentat argumente prin care au aratat ca se lungeste foarte mult procesul legislativ", a raspuns seful PSD.