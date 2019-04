Toader ii raspunde lui Timmermans: Sa ne respectam competentele, demnitatea si specificul national

LIVE TEXT

Timmermans avertizeaza ca Romania nu e pe drumul cel bun

Timmermans a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa la Bruxelles, ca are informatii ca Guvernul Dancila are de gand sa dea "foarte foarte curand" ordonantele pe Justitie si a avertizat Bucurestiul ca, daca se va intampla asa ceva, Comisia va actiona imediat impotriva Romaniei.Totodata, prim-vicepresedintele Comisiei Europene a atras atentia ca Romania nu e pe drumul cel bun in acest moment si ca Bruxelles-ul va lua masuri in cazul in care nu se revine pe calea statului de drept.In replica, Tudorel Toader a spus ca declaratiile oficialilor europeni au un puternic potential electoral."De data recenta, ca si dvs, vad si eu cum oficiali europeni isi exprima ingrijorari, dar ele sunt exprimate cu caracter preventiv, dar puternic potential electoral.", a declarat Toader.Ministrul Justitiei a sustinut ca, desi in raportul MCV se prevede ca factorul politic sa nu intervina in procesul de selectie a procurorilor, la nivel european numiri similare sunt politice.Tudorel Toader nu a acceptat sa raspunda la nicio intrebare, precizand ca a fost vorba de o scurta declaratie, si nici nu a precizat daca Guvernul va adopta, in sedinta care incepe la ora 16:00, ordonantele pe Justitie.- Voi face o scurta declaratie de presa.- CSM este garantul independentei Justitiei, atat fata de factorii interni, cat si de cei externi.- CSM isi indeplineste aceasta obligatie constitutionala.- Nici factorul politic, nici alti factori nu pot solicita inceperea sau oprirea unei anchete penale, dupa cum nu pot solicita nici modul de solutionare a anchetei.- In recomandarile MCV se consacra la nivel de principiu faptul ca aceasta ingerinta nu e permisa in activitatea de infaptuire a justitiei, dar personal exprim convingerea ca recomandarea e valabila si pentru emitentii ei.- Guvernul respecta acest principiu, nu a interferat cu activitatea organelor de urmarire penala, nici cu activitatea instantelor.- La Ministerul Justitiei se afla un prim proces de selectie a candidatilor pentru ocuparea diferitelor functii de procurori de rang inalt. Sunt criterii transparente, proceduri care nu se schimba in timpul derularii acestora.- Consideram respectarea si la nivel european, sintetizand, nu schimbi regulile in timpul procedurii.- In raportul MCV se prevede ca factorul politic sa nu intervina in procesul de selectie a procurorilor. In Romania procedura prevede ca interviul de selectie se desfasoara la Ministerul Justitiei, MJ face o propunere motivata, o trimite sectiei de procurori de la CSM, sectia procedeaza la un interviu, emite un aviz consultativ, iar presedintele republicii emite decretul de numire.- La nivel european numiri similare sunt politice (cu referire la numirea procurorului-sef european - n.red.).- Am participat la ultima runda de discutii pe care am avut-o la CE, nu am cerut avize. Ne-am dus pentru a purta un dialog, pentru a vedea modalitatile cele mai adecvate vointei legiuitorului european pentru transpunerea unor directive europene.- De data recenta, ca si dvs, vad si eu cum oficiali europeni isi exprima ingrijorari, dar ele sunt exprimate cu caracter preventiv, dar puternic potential electoral.- Formulez o simpla si respectuoasa solicitare si anume sa ne cunoastem, sa ne respectam competentele, sa ne respectam demnitatea si specificul national.- Va multumesc, la revedere!Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans a mai atras atentia ca Romania nu e pe drumul cel bun in acest moment si ca Bruxelles-ul va lua masuri in cazul in care nu se revine pe calea statului de drept."Romania trebuie sa puna din nou procesul de reforma in miscare. Am avertizat impotriva oricarei actiuni a Guvernului care ar garanta impunitate demnitarilor de rang inalt. Am avut mai multe discutii cu premierul, avem discutii la nivel de experti. Avem nevoie de rezultate imediate.Am fost clar: discutiile de dragul discutiilor nu sunt suficiente. Am discutat despre proiectele de OUG si sectia speciala pentru magistrati. Din pacate, nu putem spune ca Romania e pe drumul cel bun si Comisia Europeana va trebui sa actioneze cu toate instrumentele de care dispune", a spus Timmermans.