Toader i-a chemat la minister pe actuala sefa a DNA si pe Augustin Lazar

Tema respectiva a intrat in atentia opiniei publice dupa ce procurorul-sef adjunct al DNA, Calin Nistor, a declarat, vineri seara, ca la DNA sunt delegati 7 sau 8 procurori.Ulterior, ministrul Toader a afirmat ca asteapta de la Calin Nistor "un raspuns corect si complet" , mentionand ca sunt, de fapt, 20 de delegari la DNA.La intalnirea care se va desfasura la sediul Ministerului Justitiei incepand cu ora 10:00 va participa si procurorul general Augustin Lazar."Avem o invitatie la o discutie cu carater general si urmeaza sa discutam. Nu este nimic in neregula. Totul este legal", a declarat Augustin Lazar, inainte sa intre la discutii.Luni, DNA a prezentat intr-un comunicat de presa situatia procurorilor delegati "Numarul procurorilor delegati la DNA de la alte parchete este 12. Numarul procurorilor numiti in DNA si delegati in functii de conducere este 26. Numarul procurorilor de la alte parchete delegati in DNA in functii de conducere este 3. Numarul procurorilor numiti in DNA si delegati la alte parchete este 2", spune DNA.Tot luni, procurorul general Augustin Lazar a dispus incetarea delegarii in cadrul DNA pentru sase procurori, care nu indeplinesc conditia de vechime in functie de minim opt ani, in urma intrarii in vigoare a modificarilor aduse Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara.Un alt subiect al discutiilor s-ar putea referi la intalnirea pe care Anca Jurma a avut-o pe 17 iulie cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm "Voi incerca sa am o discutie cu dansii (Augustin Lazar si Anca Jurma - n.red.) cat de curand, sa ii invit la Ministerul Justitiei, sa intreb cat de normal este ca un procuror-sef sa se duca la o ambasada ca l-a chemat nu stiu care ambasador, l-a invitat, ma rog, sa-l felicite pentru faptul ca a fost soare astazi si n-a plouat (...)Procurorul colaboreaza pe linie orizontala cu structurile aferente dintr-un stat: cu procurorii din America, din Franta. Ambasadorii colaboreaza si se coordoneaza cu ministrul de Externe, nu cu procurorii.Ii voi intreba: 'aveti reprezentativitatea aceasta a relatiilor externe?', Categoric ca nu o au", declara pe 2 august Tudorel Toader Tudorel Toader si Anca Jurma ar putea discuta si despre cele 300 de dosare de la DNA in care sunt cercetati magistrati, dosare care trebuie mutate la Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie ce urmeaza sa fie infiintata in cadrul Parchetului General.