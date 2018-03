Toader ii va raspunde chiar azi premierului Dancila la intrebarile pe "Lista lui Gadea"

Ziare.

El a spus ca va transmite "cu siguranta" un raspuns in cursul acestei zile, dupa o "verificare riguroasa".Tudorel Toader a facut aceste declaratii la Parlament.El a spus ca a lasat la minister o echipa care va verifica riguros daca au mai existat solicitari ale CE privind situatia juridica in cazuri de presupusa coruptie la nivel inalt si ca, dupa ce va reveni de la Palatul Cotroceni, unde va lua parte la sedinta CSAT, va avea un raspuns pe care il va transmite premierului."Am primit scrisoarea doamnei premier si. Am lasat o echipa care sa verifice riguros daca au existat astfel de solicitari. Cand revin de la Cotroceni voi avea raspunsul si il voi transmite doamnei prim-ministru", a declarat ministrul Justitiei. Premierul Viorica Dancila i-a transmis luni o scrisoare ministrului Justitiei Tudorel Toader prin care ii solicita sa ii comunice daca in perioada 2012-2018 Comisia Europeana a cerut informatii cu privire la situatia juridica in cazuri de presupusa coruptie la nivel inalt."In urma dezbaterilor din mass-media si avand in vedere interesul public cu privire la clarificarea unor aspecte extrem de importante, precum si necesitatea functionarii Romaniei ca stat democratic, suveran si independent in care functioneaza separatia puterilor in stat, va solicit domnule ministru, cu celeritate, sa imi comunicati daca in perioada 2012-2018 au mai fost transmise astfel de solicitari Ministerului Justitiei, direct ori in alt context", se arata in scrisoarea Vioricai Dancila adresata ministrului Justitiei, Tudorel Toader.Premierul argumenteaza solicitarea prin faptul ca in spatiul public au aparut informatii referitoare la un document oficial transmis de catre Comisia Europeana ministerului, in 2012, prin care se cereau informatii cu privire la descrierea situatiei juridice si la stabilirea pasilor procedurali in cazuri de presupusa coruptie la nivel inalt, dosare aflate in curs de judecata care ii vizau pe Gheroghe Copos, Adrian Nastase, Serban Bradisteanu, Ion Dumitru, Decebal Traian Remes, Dan Voiculescu, George Becali, Catalin Voicu si Tudor Chiuariu.