Toader: Ii voi intreba pe Lazar si Anca Jurma cat de normal e ca un procuror-sef sa se duca la o ambasada ca l-a chemat nu stiu care ambasador sa-l felicite pentru ca a fost soare azi si n-a plouat

Toader a afirmat ca va intreba cat de normal este ca un sef al DNA "sa se duca la ambasada pentru ca a fost chemat ca sa fie felicitat ca a fost soare si nu a plouat"."Voi incerca sa am o discutie cu ei (cu Augustin Lazar si Anca Jurma - n.red.) cat de curand, sa ii invit la Ministerul Justitiei, sa intreb cat de normal este ca un procuror-sef sa se duca la o ambasada ca l-a chemat nu stiu care ambasador sa-l felicite pentru faptul ca a fost soare astazi si n-a plouat", a declarat Tudorel Toader, la Antena 3.El a spus ca procurorul colaboreaza cu structurile aferente ale statului, iar ambasadorii colaboreaza cu ministrul de Externe."Ideea este urmatoare - procurorul colaboreaza pe linie orizontala cu structurile aferente dintr-un stat (...) ambasadorii colaboreaza si se coordoneaza cu ministrul de Externe, nu cu procurorii. Si ii voi intreba 'voi aveti reprezentativitatea aceasta a relatiilor externe?'. Categoric nu o au", a mai declarat ministrul Justitiei.In 17 iulie, ambasadorul SUA la Bucuresti Hans Klemm si atasatul FBI David Varner, recent sosit la post, s-au intalnit cu procurorul sef interimar al Directiei Nationale Anticoruptie, Anca Jurma , pe care au asigurat-o de continuarea sprijinului ambasadei, anunta reprezentanta diplomatica la Bucuresti.In 23 iulie, DNA preciza ca intalnirea procurorului sef interimar Anca Jurma cu ambasadorul Hans Klemm si cu atasatul FBI David Varner a avut loc la initiativa Ambasadei SUA , la sediul DNA, in scopul prezentarii noului atasat FBI la Bucuresti, DNA aratand ca in spatiul public au fost prezentate o serie de informatii eronate referitoare la aceasta intalnire.