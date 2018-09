Toader il ataca din nou pe Lazar: Procurorul general se afla intr-o grava eroare

Ziare.

"Sa ne cunoastem si sa ne respectam competentele! Procurorul general ne transmite faptul ca 'justitia este capabila sa isi indeplineasca rolul de a mentine echilibrul puterilor in stat'! Procurorul general se afla intr-o grava eroare, plasand justitia, una dintre cele trei puteri, in afara puterilor statului, deasupra acestora! In ipoteza in care una dintre cele trei puteri isi incalca limitele constitutionale, echilibrul se restabileste de catre CCR, prin solutionarea conflictelor juridice de natura constitutionala! In conditiile in care puterea judecatoreasca a fost parte a unor astfel de conflicte, este lesne de inteles ca nu isi poate judeca propria cauza!", a transmis Tudorel Toader pe Facebook.Reactia lui vine dupa ce zeci de magistrati au protestat in fata Curtii de Apel Bucuresti si au cerut, printre altele, un ministru de resort pro-Justitie, iar gestul lor a fost salutat de procurorul general, Augustin Lazar, care a transmis ca tanara magistratura din Romania a ajuns la maturitatea si profesionalismul care-i permit sa reziste la presiuni si influente exterioare V.D.