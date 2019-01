Toader, intrebat daca Iohannis e obligat sa o numeasca pe Adina Florea la sefia DNA fara a se opune: Eu ma bucur ca intelegeti, chiar si mai tarziu

Ziare.

Intrebat daca, in ipoteza in care presedintele va respinge din nou numirea Adinei Florea la sefia DNA, va declansa o noua procedura de selectie, ministrul Justitiei a evitat sa dea un raspuns clar."Eu reiterez raspunsul. Intrebarile dumneavoastra sunt mestesugite, dar raspunsurile mele cred ca sunt de inteles. Procedura nu s-a incheiat. Nimeni n-are un drept de decizie discretionar dincolo de exigentele Constitutiei", a spus Toader.In acest context, intrebat daca presedintele Klaus Iohannis este obligat sa o numeasca pe Adina Florea in functie fara a se opune, Toader a raspuns: "Eu ma bucur ca intelegeti, chiar si mai tarziu". Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, in 27 decembrie, ca i-a trimis presedintelui Klaus Iohannis cererea de revocarea din functie a procurorului general si solicitarile privind numirea in functii de conducere a alti cinci procurori, intre care si Adina Florea.Tudorel Toader a scris, atunci, pe Facebook, ca a transmis catre presedintele Romaniei solicitarea de revocare din functie a procurorului general."Am transmis catre presedintele Romaniei si urmatoarele solicitari de numire in functiile conducere:1. Elena Giorgiana Hosu - procuror sef adjunct DIICOT;2. Antonia-Eleonora Constantin - procuror sef al Sectiei Judiciare din cadrul PICCJ;3. Iuliana Nedelcu - procuror sef adjunct al Sectiei Judiciare din cadrul PICCJ;4.Florena-Esther Sterschi - procuror sef al Sectiei de resurse umane si documentare din cadrul PICCJ;5. Adina Florea - procuror sef al DNA! Exprimam si speranta faptului ca presdintele va reciti atat art. 132 din Constitutie cat si Decizia CCR nr 358/ 2018!", a mai scris ministrul Justitiei.Articolul 132 din Constitutie se refera la Statutul procurorilor si prevede ca" (1) Procurorii isi desfasoara activitatea potrivit principiului legalitatii, al impartialitatii si al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justitiei. (2) Functia de procuror este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior". Presedintele Klaus Iohannis a respins in 21 noiembrie numirea Adinei Florea la conducerea DNA. De asemenea, seful statului a respins alte patru numiri pentru functii de conducere in Parchetul ICCJ si la DIICOT. In toate cele cinci cazuri, presedintele a considerat ca nu sunt intrunite conditiile de legalitate.