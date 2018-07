Toader invata condamnatii cum sa ceara revizuirea sentintei din cauza protocoalelor cu SRI

Ziare.

Toader a facut acest anunt atunci cand a fost intrebat de jurnalistul Bogdan Chirieac despre hotararile date in baza protocolului dintre Ministerul Public si SRI."Ce se intampla cu hotararile date in baza protocolului? Nu uitati ca in proiectul de lege de modificare a Codului de Procedura Penala (CPP), la cauzele de revizuire s-a introdus o alta cauza. O clauza noua.Nu este opera mea, este propunerea venita de la comisia speciala (Comisia speciala pentru Legile Justitiei, condusa de Florin Iordache - n. red.)A fost adoptata Legea de modificare a CPP, prima camera, apoi camera decizionala. Se afla la Curtea Constitutionala. Daca va intra, si cred ca va intra in vigoare, legea de modificare a CPP... Si in final, ce poate sa faca, Curtea sa constate daca este constitutionala-neconstitutionala, s-o trimita in Parlament, Parlamentul o pune de acord.Presedintele la randul lui sa ceara reexaminarea, sa ceara examinarea de catre Curte. Ceea ce este foarte bine pana la urma, ca trece legea de mai multe ori prin controlul de constitutionalitate si emite o lege in acord cu exigentele Constitutiei.Sigur, si cu standardele CEDO si asa mai departe. Respectand ceea ce Constitutia spune, ca legiuitorul are libertatea de a alege solutiile, adica oportunitatea reglementarii, in acelasi timp legiuitorul are obligatia de a legifera in limitele Constitutiei.", a declarat Tudorel Toader, intr-un interviu acordat marti DCNews.Ministrul Justitiei arata ca aceste solicitari de revizuire nu se adreseaza doar celor care sunt in puscarii, ci si celor care au decizii defintive de condamnare.