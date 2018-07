Toader, ironii la adresa lui Iohannis: Apreciem desemnarea lui Banila, chiar dupa o lunga perioada de citire

Ziare.

"Apreciem desemnarea procurorului-sef la DIICOT, chiar daca dupa o lunga perioada de citire, reflectie, intelegere si asa mai departe", a declarat ministrul Tudorel Toader, la RomaniaTV.Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru numirea lui Felix Banila in functia de procuror-sef sl DIICOT, pe o perioada de trei ani."Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 23 iulie a.c., decretul pentru numirea in functia de procuror-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a domnului Oliver-Felix Banila - pe o perioada de 3 ani", potrivit unui anunt al Administratiei Prezidentiale. Procurorul Felix Banila a declarat, pentru Mediafax, dupa ce a fost numit de catre presedintele Klaus Iohannis la conducerea DIICOT, ca primul lucru pe care-l va face in noua calitate este o evaluare a intregii structuri, pentru a vedea "ce situatii trebuie indreptate"."Eu sunt optimist de felul meu si ma asteptam la o astfel de reactie. In schimb, e adevarat ca domnul presedinte avea si varianta cealalta. Nu pot decat sa-i multumesc pentru increderea pe care mi-a acordat-o", a spus Banila.