Toader merge luni in Serbia, unde va discuta despre cazul Sebastian Ghita

Toader s-ar putea intalni si cu Ghita

"Saptamana viitoare, lunea viitoare, la ora 10:00, voi avea o intrevedere cu ministrul Justitiei din Serbia. Evident vom discuta instrumentele juridice de cooperare dintre cele doua state, dar inevitabil va fi si subiectul acesta. In aceeasi zi, la orele 11:30, voi avea o intrevedere oficiala si cu presedintele Curtii Constitutionale din Serbia. Noi nu putem lua nicio masura, nu putem face niciun demers de natura sa se suprapuna, sa afecteze activitatea judecatorului independent, ca si cel din Romania, judecatorului din Serbia. Ce putem sa facem noi si ce spun eu ca am facut - cu promptitudine am raspuns la toate solicitarile pe care le-au formulat", a anuntat Toader martea trecuta Toader a precizat ca nici ministrul Justitiei, nici instantele de judecata din Romania nu pot genera masuri de accelerare a solutionarii cauzei de catre instanta competenta din Serbia."Ministrul ramane si trebuie sa ramana pe latura administrativa a activitatii de infaptuire a Justitiei, cu atat mai mult cu cat este vorba despre un condamnat aflat intr-o tara cu care noi avem instrumentele juridice penale de cooperare. Dosarul se afla pe rolul instantei competente din Serbia. Saptamana trecuta instanta (din Serbia - n.r.) a solicitat relatii suplimentare cu privire la natura continutului infractiunilor pentru care este acuzat si condamnat, cu privire la modalitatea de desfasurare si incadrarea juridica. Judecatorii au solicitat lamuriri suplimentare faptice cu privire la activitatea infractionala pe care sa le detina si sa decida in momentul in care vor intra in faza de deliberari si de decizie a respectivei cauze", a mai spus ministrul Justitiei.Evenimentul Zilei, publicatie care a prezentat un interviu in mai multe parti cu Sebastian Ghita, citeaza surse care anunta ca fostul parlamentar va merge la Ministerul Justitiei din Serbia, in acelasi timp cu Tudorel Toader, pentru a depune un memoriu prin care sa ceara suspendarrea procedurilor de extradare. Motivul: cererea s-ar baza pe probe falsificate de procurorii DNA Ploiesti.De altfel, Sebastian Ghita a acuzat in repetate randuri procurorii DNA Ploiesti ca au fabricat probe impotriva sa si au inventat denunturi.Sebastian Ghita a fost eliberat, la finele lunii mai, in Serbia, dupa ce a platit o cautiune de 200.000 de euro, neavand insa voie sa paraseasca Belgradul.Fostul parlamentar a fost prins in Belgrad, pe 13 aprilie. Retinerea lui Sebastian Ghita s-a facut la ora 23.45, acesta fiind pe o strada din Belgrad, alaturi de fratele sau. La legitimare, Ghita a prezentat un act de identitate si un permis sloven, in timp ce fratele sau le-a dat politistilor actele reale.In Romania, fostul parlamentar a fost vazut ultima oara in noaptea dinspre 19 spre 20 decembrie 2016, cand pleca de la un eveniment organizat de SRI. Acolo a participat in calitatea sa de membru al comisiei parlamentare de control, moment in care politistii care il filau la cererea procurorilor l-au pierdut. Potrivit unor surse, Ghita conducea pe DN1 cu peste 200 km/h, iar la un moment dat un alt autoturism i-ar fi blocat pe politisti.