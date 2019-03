Toader nu numai ca alege el procurorii europeni din partea Romaniei, dar le si "netezeste" drumul. Cu pretul incalcarii Regulamentelor UE

OUG 8, o manevra care ar putea complica operationalizarea Parchetului European

Reamintim caa atras atentia in urma cu o saptamana ca ministrul Justitiei a avut suficient timp la dispozitie pentru a promova un proiect de lege , astfel incat Parlamentul sa fie cel care decide procedura de desemnare a reprezentantului Romaniei in Parchetul European, insa Tudorel Toader a amanat totul pana in ultima clipa, preferand promovarea unei ordonante de urgenta prin care decizia finala ii revine lui, personal.Iata insa, ca situatia este mai grava decat atat.a semnalat printr-unfaptul ca procedura stabilita de Tudorel Toader incalca Regulamentul UE nr.2017/1939, acuzand ca "a celor trei candidati care vor fi propusi pentru a ocupa unicul post de procuror european ce revine Romaniei in Colegiul procurorilor din viitorul Parchet European"."Astfelpe care viitorii candidati trebuie sa le indeplineasca pentru a putea fi selectati drept candidati pentru Parchetul European.Garantiile decerute candidatilor,relevanta in ceea ce priveste, obligatia de a detine sau de a fi in masura sa obtina unla nivelul secretelor UE, de la autoritatea sa nationala de securitate (in Romania, certificat ORNISS) - sunt cateva dintre criteriile eliminate prin O.U.G. nr.8/2019", a atras atentia Iulia Scantei.In plus, "ministrul justitiei a limitatale candidatilor exclusiv la limbile engleza si franceza", desi Regulamentul EPPO prevede altceva, si, mai mult, "", remarca aceasta.La randul sau,, fost ministru al Justitiei, a subliniat intr-o postare pe Facebook: "Guvernul mafiot PSD&ALDE a incalcat Regulamentul EPPO prin OUG 8. Cu intentie".Macovei spune ca eliminand aceste cerinte esentiale, ", de tipul Adina Florea: 'nu am fost niciodata un procuror independent'"."14 martie este ultima zi in care procurorii pot sa-si depuna candidaturile. Toader si Guvernul au timp", a mai scris Monica Macovei pe Facebook , sustinand totodata si cacandidatilor Romaniei la functia de membru al Parchetului European.Si, membru al comisiei Juridice, critica vehement atitudinea lui Tudorel Toader in acest caz."Aceasta ordonanta, 8/2019, a trecut 'pe sub radar' si nu a fost supusa atentiei publicului asa cum ar fi trebuit, pentru ca a fost eclipsata de ticalosia ordonantei 7/2019. Dar asta nu inseamna ca nu este importanta si ca nu contine disfunctii grave", a declaratpentru"Este regretabil faptul ca ministrul Justitiei continua pe aceeasi linie, in sensul de a numi el personal procurorii europeni delegati, care se vor ocupa in Romania de anchetele referitoare la modalitatea de utilizare a fondurilor europene, procurorii care reprezinta Romania in cadrul Parchetului European. Vorbim despre functii foarte importante, iar Puterea actuala, reprezentata acum de pixul dl Tudorel Toader, isi doreste sa-si numeasca oameni care pe zona aceasta sa o puna la adapost de orice ancheta. Este o suspiciune pe care o avem si cred ca tot ceea ce a facut ministrul Justitiei a dovedit ca banuielile noastre s-au confirmat", a adaugat acesta.Rugat sa spuna ce alte prevederi ale OUG8 il nemultumesc, deputatul USR a spus ca, de exemplu, ""."Nu e corect ca aceste numiri sa fie facute de ministrul Justitiei, pentru ca toata procedura se rezuma la un singur lucru:. Din pacate, nici nu s-a comentat si nici nu s-a dezbatut prea mult pe acest subiect", a adaugat acesta.Stelian Ion a recunoscut ca si decizia de a se recurge la ordonanta de urgenta "este inca un element de analizat", pentru ca Guvernul de la Bucuresti stia ce are de facut inca din 2017."Ati vazut ca de atunci s-au adoptat legile justitiei. Era timp suficient sa se adopte si acele cateva articole (pentru ca nu era vorba despre legi foarte stufoase) care sa prevada aceasta procedura.. Nu a insistat pentru un proiect de lege votat in Parlament cu privire la aceasta procedura, intentionat a lasat sa treaca timpul pentru ca, in final, sa dea impresia ca singura varianta posibila e aceea a unei ordonante de urgenta.E foarte posibil ca obiectivul real sa fie acela de a ocoli cel putin Camera Deputatilor, unde Puterea actuala are o majoritate din ce in ce mai fragila. Din punctul meu de vedere, aceasta manevra a fost una intentionata,", a mai comentat acesta.Intrebat ce se intampla daca Romania, prin vocea ministrului Toader, propune trei candidati pentru postul de procuror european, dar niciunul nu va fi acceptat la Bruxelles pentru ca, dintr-un motiv sau altul, nu se respecta Regulamentul EPPO, deputatul Stelian Ion a recunoscut ca "ar fi foarte grav sa se intample asa ceva"."In mod clar, care ar trebui sa inceapa sa lucreze. Din 2020, cel putin, ar trebui sa lucreze din plin.Ce ar insemna? Ca Romania nu are procurori astfel desemnati si am ramane descoperiti pe aceasta zona de control al utilizarii fondurilor europene", a mai spus acesta.Dar daca Guvernul Dancila s-a razgandit si chiar nu mai vrea ca Romania sa participe la proiectul de instituire a Parchetului European, mai ales in contextul in care Laura Codruta Kovesi are sanse mari sa ajunga procuror sef?"Nu merge asa", spune Stelian Ion."Din moment ce am aderat la acest mecanism trebuie sa ne desemnam reprezentanti acolo si lucrul asta se va intampla, intr-un fel sau altul.. Probabil ca exista mecanisme europene de a ne forta sa ne respectam obligatiile asumate, doar ca este regretabil ca se ajunge in astfel de situatii", a conchis acesta.Conform anuntului oficial postat pe site-ul Ministerului Justitiei , magistratii care doresc sa candideze la functia de reprezentant al Romaniei in Parchetul European trebuie sa se inscrie pana in data de 14 martie.Candidatii ale caror dosare vor fi fost selectate de o comisie condusa chiar de Tudorel Toader vor participa in perioada 18-22 martie la interviuri care se vor transmise in direct, audio-video, pe pagina de Internet a Ministerului Justitiei, iar decizia ministerului va pleca apoi la Bruxelles.