Toader o ataca pe sefa ICCJ: Sa raspunda despre consecintele bulversarii sistemului judiciar

Ministrul a precizat ca astazi va cere de la Administratia Nationala a Penintenciarelor o situatie referitoare la cati detinuti au fost provizoriu eliberati ca urmare a suspendarii executarii pedepsei."Eu ca ministru nu stabilesc vinovatii, nu stabilesc daca au fost sau nu au fost abateri, nu stabilesc consecinta abaterilor daca e vorba de asa ceva. Avem o Sectie de judecatori care poate sa o intrebe (pe Cristina Tarcea - n.red.), avem o Inspectie Judiciara care deja am inteles ca a declansat o actiune disciplinara, avem CSM, garantul independentei justitiei. Si atunci CSM poate sa spuna cum de ICCJ nu a respectat 4 ani de zile legea. (...)Prin urmare, despre consecintele acestei bulversari a sistemului judiciar poate sa va raspunda in ordine dna presedinta, poate sa faca demersuri Sectia de judecatori a CSM, CSM in ansamblu si IJ, in tot cazul nu ministrul Justitiei. Sunt convins ca dna presedinta va putea da raspunsul cuprinzator la toata problematica, daca va binevoi sa dea acest raspuns. Am convingerea ca decidentii pe care i-am enumerat - Sectia de judecatori, Inspectia Judiciara - vor pune o astfel de problema in discutie", a mai declarat Tudorel Toader. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a scris, miercuri, pe Facebook, ca asteapta explicatii de la presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) , Cristina Tarcea, in legatura cu suspendarea executarii pedepselor pentru mai multe persoane, intre care Elena Udrea si Alina Bica, ca urmare a deciziei Curtii Constitutionale privind formarea completurilor de cinci judecatori.Ironic, Toader a scris: "Sper sa 'nu ne spuna' ca isi da demisia 'de onoare'".Mai multe persoane, printre care Elena Udrea, Alina Bica, Rudel Obreja, Dan Sova si Constantin Nita, au fost puse in libertate dupa ce instanta suprema a dispus suspendarea pedepselor, ca urmare a deciziei CCR privind nelegalitatea constituirii completurilor de cinci judecatori. Curtea Constitutionala a admis, in 7 noiembrie, sesizarea Guvernului privind existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie , in legatura cu formarea completelor de cinci judecatori judecatori.Curtea a anuntat ca a admis sesizarea formulata de prim-ministru si "a constatat existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament, pe de o parte, si Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe de alta parte, generat de hotararile Colegiului de conducere a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, incepand cu Hotararea nr.3/2014, potrivit carora au fost desemnati prin tragere la sorti doar 4 din cei 5 membri ai Completurilor de 5 judecatori, contrar celor prevazute de art.32 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara, astfel cum a fost modificat si completat prin Legea nr.255/2013".In 9 noiembrie s-a desfasurat o tragere la sorti a completurilor de 5 judecatori de la ICCJ, iar presedintele ICCJ, Cristina Tarcea, a afirmat ca spera ca astfel sa se incheie epopeea acestor completuri , desi are dubii ca acest lucru se va intampla.Curtea de Apel Bucuresti a decis, in 23 noiembrie, anularea hotararii Colegiului de Conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie in baza careia au fost trase la sorti noile completuri de cinci judecatori. De asemenea, instanta a decis suspendarea executarii acestei hotarari, procesele aflate pe rol la aceste completuri fiind suspendate. Curtea de Apel Bucuresti a admis, astfel, actiunea depusa in instanta de catre presedintele PSD, Liviu Dragnea, care a contestat tragerea la sorti a completurilor de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.In consecinta, in 28 noiembrie, Adunarea Generala a judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a transmnis ca exista un blocaj in functionarea completurilor de 5 judecatori care nu-si pot desfasura activitatea, iar la sedintele din 3 si 10 decembrie se vor prezenta judecatorii din completurile extrase in luna noiembrie. Acestia, insa, vor acorda noi termene de judecata.Toate procesele de la completurile de 5 judecatori de la ICCJ, printre care cele ale lui Liviu Dragnea, Toni Grebla, Victor Ponta, Viorel Hrebenciuc, Sebastian Ghita, a u fost amanate in 3 decembrie pentru data de 14 ianuarie In 13 decembrie au fost trase la sorti noile completuri de cinci judecatori , iar Cristina Tarcea afirma ca a inceput un asalt si asupra completurilor de trei judecatori de la Inalta Curte.