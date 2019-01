Toader o propune a treia oara pe Adina Florea la DNA: Iohannis sa reconsidere "refuzul bazat pe motive inexistente"

Ziare.

com

Documentatia a fost trimisa si pentru celelalte patru propuneri care au fost respinse de Iohannis odata cu cea pentru sefia Directiei Nationale Anticoruptie.Amintim ca presedintele Klaus Iohannis a respins-o, miercuri, din nou, pe Adina Florea pentru functia de procuror sef al DNA. Iohannis argumenta ca documentatia transmisa de MJ nu contine dovada care sa ateste indeplinirea conditiei prevazute la art. 48 alin. (10) din Legea nr. 303/2004, respectiv aceea ca persoana propusa sa nu fi facut parte din serviciile de informatii inainte de anul 1990 si nici sa nu fi colaborat cu acestea.Ministrul Justitiei scrie, joi, intr-o postare pe pagina personala de Facebook ca CNSAS a trimis inca din 28 decembrie catre Sectia de procurori a CSM adeverintele necesare, insa documentele au ajuns la Ministerul Justitiei abia pe 9 ianuarie 2019.Din acest motiv, explica ministrul, astazi i-a trimis actele presedintelui si ii cere "sa isi reconsidere refuzul bazat pe motive inexistente"."Din categoria Sa citim pana/poate intelegem!Presedintele Romaniei a respins cele 5 propuneri de numire in diferitele functii de conducere, din cadrul Ministerului public, pe motive de nelegalitate, constand in lipsa adeverintei de la CNSAS, din care sa rezulte lipsa 'calitatii' de colaborator.Pe 27 decembrie 2018, am revenit catre presedintele Romaniei, solicitand reevaluarea propunerilor formulate, motivand faptul ca nu poate fi vorba despre o nelegalitate.La randul sau, presedintele a revenit, reiterand asa-zisa nelegalitate referitoare doar la Adina Florea, constand in aceea ca '...in continuare, documentatia transmisa nu contine dovada care sa ateste indeplinirea conditiei prevazute de art. 48 alin 10) din Legea nr. 303/2004, respectiv aceea ca persoana propusa sa nu fi facut parte din serviciile de informatii inainte de 1990 si nici sa nu fi colaborat cu acestea'.Pe data 28 decembrie 2018, CNSAS a transmis catre sectia de procurori din CSM, adeverintele din care rezulta indeplinirea cerintei legale de catre fiecare dintre cele 5 candidate. Respectivele adeverinte au fost transmise catre MJ tocmai pe data de 09 ianuarie 2019.Astazi, 10 ianuarie 2019, in urma cu cateva minute, am transmis catre presedinte respectivele adeverinte din care rezulta indeplinirea cerintelor legale privind propunerile formulate, solicitand sa isi reconsidere refuzul bazat pe motive inexistente", a scris Toader pe pagina sa de Facebook.Precizam, in context, ca sase din cei 11 membri ai CNSAS il acuza, intr-o scrisoare transmisa, joi, pe presedintele institutiei, Constantin Buchet, ca a procedat nelegal atunci cand a transmis CSM ca Adina Florea nu a fost colaborator al Securitatii.Tudorel Toader a propus-o initial pe Adina Florea pentru sefia DNA in luna noiembrie, iar pe data de 21 noiembrie presedintele a anuntat ca o respinge pentru ca documentatia nu continea adeverinta CNSAS care sa arate ca nu a existat o colaborare a candidatului cu fosta Securitate.A doua propunere a Adinei Florea a fost facuta de Tudorel Toader pe data de 27 decembrie 2018.