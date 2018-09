"Toader o propune pe procuroarea Hosu adjunct in DIICOT. Nicio propunere pentru sefia sectiei judiciare din DNA"

Ziare.

Procuroarea Elena - Giorgiana Hosu este propusa sa ocupe functia de procuror sef adjunct al DIICOT. Alti trei procurori - Antonia-Eleonora Constantin, Iulia Nedelcu si Florena- Esther Sterschi - sunt nominalizati pentru functii in cadrul Parchetului General - procuror sef al Sectiei Judiciare, procuror sef adjunct al Sectiei Judiciare si procuror sef al Sectiei de Resurse Umane si Documentare.In cazul functiei de procuror sef al Sectiei judiciare penale din cadrul DNA, pentru care au candidat doua procuroare din DNA, Toader nu a facut nicio propunere. Cele doua care au candidat sunt: Carmen Simona Ricu si Gabriela Popa, ambele sunt procurori sef serviciu la DNA si coordoneaza Serviciile de reprezentare la Inalta Curte.Propunerile pentru numirile in functii vor fi trimise Sectiei pentru procurori din cadrul CSM, in vederea obtinerii avizului consultativ, si, ulterior, Presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, pentru numirea in functie.