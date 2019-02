Cum a evitat Tudorel Toader Parlamentul prin OUG pentru procurorul european

Ziare.

Luat cu asalt de jurnalisti cu intrebari despre controversata ordonanta de urgenta 7/2019, care modifica Legile Justitiei, Tudorel Toader a vorbit despre alta ordonanta, OUG 8/2019, referitoare la procurorul european din partea Romaniei, spunand ca a fost nevoie de ea pentru ca "pana pe 31 martie trebuie sa trimitem la Bruxelles propunerile de candidati"."Acum merg la minister, diseara sunt la Bruxelles si va multumesc!", a fost tot ce a declarat Tudorel Toader, in ciuda insistentelor jurnalistilor care voiau sa ii ceara lamuriri despre discutiile de ieri de la Palatul Victoria si protestele magistratilor.Marti seara, la Bruxelles au loc audierile in Comisia LIBE pentru cei trei candidati la functia de procuror sef al Parchetului European, printre care se afla si Laura Codruta Kovesi.Majoritatea PSD-ALDE si Guvernul de la Bucuresti au facut tot posibilul pana acum ca ea sa nu castige competitia in care au mai intrat un francez si un german.In ceea ce priveste procurorul care va reprezenta Romania ca membru al Parchetului European, procedura de selectie si calendarul au fost publicate recent pe site-ul Ministerului Justitiei , dupa adoptarea OUG 8.Conform acesteia, candidatii ale caror dosare au fost selectate de o comisie condusa de Tudorel Toader vor participa in perioada 18-22 martie la interviuri care se vor transmite in direct, audio-video, pe pagina de Internet a Ministerului Justitiei, iar decizia ministerului va fi transmisa apoi la Bruxelles.Tudorel Toader a sustinut ca a fost nevoit sa recurga la metoda ordonantei de urgenta pentru ca se apropia termenul limita pentru depunerea candidaturilor, stabilit de nivelul intregii Uniuni Europene pentru statele care sustin instituirea Parchetului European."Propunerile trebuie trimise la Bruxelles pana pe 31 martie. Termenul era mai scurt, dar a fost amanat pana la final de luna martie, aceasta este ratiunea redactarii proiectului de ordonanta pe care l-am trimis spre avizare la Consiliul Superior al Magistraturii", declara pe 17 februarie 2019 Tudorel Toader, intr-o emisiune TV in care anunta ordonanta pentru selectia procurorului european din partea Romaniei Si, totusi, Guvernul PSD-ALDE si ministrul Justitiei stiau inca din octombrie 2017 ca au la dipozitie un an si jumatate pentru a stabili lista de propuneri, insa Tudorel Toader nu s-a grabit deloc, ocolind abil Parlamentul.Astfel, abia in martie 2018 a publicat pe site un proiect de lege in acest scop si abia in noiembrie a organizat o dezbatere publica pe subiect, conform unei minute publicate in ianuarie pe site-ul ministerului Insa ministrul Toader nu a cerut niciodata de la CSM vreun aviz pentru acel proiect de lege, care nici nu a mai ajuns in Parlament."La nivelul directiei de specialitate nu a fost inregistrata nicio solicitare de avizare a proiectului de Lege privind unele masuri pentru aplicarea de Romania a Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere in aplicare a unei forme de cooperare consolidata in ceea ce priveste instituirea Parchetului European (EPPO) ", se mentioneaza intr-un raspuns oficial primit de la CSM la solicitareaIn schimb, Ministerul Justitiei a trimis proiectul OUG 8 la CSM printr-o adresa inregistrata pe 15 februarie, "cu rugamintea de a fi avizat favorabil", ceea ce s-a si intamplat in data de 19 februarie, data la care a si fost adoptat in sedinta de guvern.Ca orice astfel de act normativ, si ordonanta de urgenta 8/2019 va ajunge la un moment dat pe ordinea de zi a Parlamentului, care o va adopta sau o va respinge. Prea tarziu, insa, lista de candidati selectati de comisia condusa de Tudorel Toader va fi fost deja trimisa la Bruxelles si numirea facuta.