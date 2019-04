Toader pleaca multumit de la Ministerul Justitiei, dar arunca sageti spre liderii PSD. Ce spune despre Nicolicea si functia de procuror general

atat timp cat voi putea sa imi indeplinesc misiunea pe care o are ministrul Justititei in slujba statului de drept. Cand nu voi mai putea sa-mi indeplinesc aceasta misiune in parametri constitutionali, voi pleca

Nu vrea sa fie procuror general

"Eu nu-mi propun sa fac polemici. Am fost doi ani si doua luni ministru al Justitiei, peste jumatatea duratei mandatului. Mi-am indeplinit obligatiile, niciodata nu poti sa multumesti pe toata lumea. Plec multumit de experienta pe care am dobandit-o", a declarat Toader, joi dimineata, pe treptele institutiei pe care inca o conduce."Ii voi da un telefon (premierului Viorica Dancila - n.red.) in prealabil si sigur voi merge. La momentul in care am stabilit ca voi merge la 9:30, inteleg ca nu era trimisala Cotroceni. Am vazut si eu, ma rog, asa, exprimari diferite.Premierul mi-a spus ieri, textual:. Daca a trimis la Cotroceni (revocarea - n.red.), sigur ca demisia mea ramane fara obiect.Exista Constitutia, exista o decizie a CCR, care spune ca premierul are rolul decisiv in procedura de numire si revocare a unui ministru. Guvernul ii apartine primului ministru, nici presedintelui, nici Parlamentului. Vointa primului ministru este decisiva si o voi respecta", a adaugat Toader despre ce urmeaza acum sa se intample.Pe de alta parte, Toader s-a laudat ca a facut parte din trei guverne in ultimii doi ani, a avut continuitate si o "echipa frumoasa".Totusi, Toader a tinut sa aminteasca un interviu acordat in ianuarie in care a fost intrebat cand va mai ramane la minister."Raspunsul meu a fost:(...) ceea ce se va intampla zilele urmatoare", a subliniat Toader.Intrebat insa daca au existat presiuni asupra sa, altele decat cele publice, a refuzat sa raspunda. La fel, intrebat daca i s-a cerut sa nu respecte statul de drept, a replicat, in gluma, ca, si daca treci strada in diagonala, incalci statul de drept."Eu, personal, sunt foarte multumit", este concluzia ministrului legata de mandatul sau, care insa a spus ca nu isi va face "evaluarea sau o dare de seama a mandatului aicea pe trotuar".In schimb, Toader a promis ca nu va exista un blocaj, iar dupa discutia de la 9:30 cu premierul Viorica Dancila toata lumea va afla ce are de gand sa faca.Cat despre cel care a fost propus ca succesor al sau, Toader sustine ca nu prea il cunoaste pe Eugen Nicolicea."Trebuie sa intrebati pe cei care l-au propus, pe cei care l-au numit. Eu il cunosc in limita relatiilor institutionale si as face o mare greseala sa ma pronunt", a spus Toader.Toader a respins categoric posibilitatea invocata de o anumita parte a presei ca ar putea sa isi depuna candidatura pentru a deveni viitorul procuror general: "Nici nu mi-a trecut prin minte (...) Am fost procuror la inceput. Visul meu nu e sa fiu procuror la sfarsit de cariera".Amintim ca, ieri, Comitetul Executiv al PSD s-a reunit, la Parlament, pentru a decide remanierea unor ministri, ocazie cu care conducerea partidului a votat retragerea sprijinului politic pentru ministrul Justitiei, Tudorel Toader Premierul a spus ca lui Tudorel Toader i se reproseaza ca a blocat adoptarea unor acte de catre Guvern.In paralel, la Senat, unde ar fi trebuit sa aiba loc dezbaterea si votul pe motiunea simpla depusa de Opozitie impotriva ministrului Tudorel Toader, intitulata "Justitia - victima sigura in mainile lui Toader", s-a votat doar legea prin care sunt modificate Codurile Penale, dupa care alesii PSD au parasit sala, lasand sedinta fara cvorum.Prin urmare, Tudorel Toader a stat degeaba la locul sau din banca rezervata guvernului, pentru ca motiunea simpla depusa impotriva sa de Opozitie a fost amanata pentru a patra oara.In acest moment, mingea e in terenul presedintelui Iohannis, care va trebui sa ia o decizie cu privire la cele trei propuneri de noi ministri facute de PSD , inclusiv Eugen Nicolicea la Justitie.