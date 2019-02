Toader pregateste o OUG prin care sa scoata Sectia pentru magistrati de sub autoritatea lui Lazar

Ziare.

com

Astfel, potrivit proiectului de OUG, obtinut de Adevarul , Sectia pentru Procurori din CSM va fi eliminata din procedura de numire a sefilor marilor Parchete, iar seful Sectiei de investigare a magistratilor capata puteri depline.Astfel, numirea sefilor marilor Parchete se va face cu avizul plenului CSM, care este dominat de gruparea Liei Savonea, nu de Sectia pentru Procurori a CSM, de la care propunerile ministrului Justitiei au primit pana acum, in majoritate, avize negative.In OUG, se arata ca alineatul (1) al art.54 se modifica si va avea urmatorul cuprins: " (1) Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prim-adjunctul si adjunctul acestuia, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, adjunctii acestuia, procurorul sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, adjunctii acestuia, precum si procurorii sefi de sectii ai acestor parchete, sunt numiti de Presedintele Romaniei, la propunerea ministrului justitiei,dintre procurorii in functie sau dintre judecatorii care au indeplinit functia de procuror , pentru un mandat de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data".O alta modificare il scoate total pe procurorul general (in prezent Augustin Lazar ) din schema de conducere si supervizare a sectiei de anchetare a magistratilor. Reamintim ca in cazul recent al anchetarii Laurei Codruta Kovesi, cererea de recuzare a sefului sectiei speciale a fost analizata de procurorul general si in plus, acesta poate infirma, in acest moment, actele de urmarire penala ale procurorilor sectiei speciale, daca le considera ca fiind nelegale sau netemeinice.Motiv pentru care, prin noul OUG, se stabileste ca " (6) Ori de cate ori codul de procedura penala sau alte legi speciale fac trimitere la "procurorul ierarhic superior" in cazul infractiunilor de competenta Sectiei pentru investigarea infractiunilor in justitie , prin aceasta se intelege procurorul sef al sectiei,In acest moment, conform deciziei 33 din ianuarie 2018, a Curtii Constitutionale a Romaniei ( CCR ), "Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie este o structura specializata din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), astfel ca procurorul-sef al acestei sectii este subordonat ierarhic procurorului general al Parchetului de pe langa ICCJ".