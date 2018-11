Toader pregateste o sesizare la CCR, dupa ce Iohannis a refuzat revocarea si numirea unor ministri

Modul in care Romania intelege sa puna in aplicare recomandarile din raportul MCV

"Saptamana aceasta,, un proiect de posibila sesizare a CCR pentru un conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si presedintele republicii, conflict rezultat din refuzul presedintelui de revocare, respectiv semnare a ministrilor propusi.Nu inseamna ca s-a luat decizia. La MJ voi redacta impreuna cu colegii mei acest proiect de posibila sesizare a CCR, luni il voi prezenta, il vom discuta si apoiPosibila sesizare va veni, cel mai probabil, daca va veni, de la Guvern, parte a conflictului, sub semnatura doamnei prim ministru", a declarat Tudorel Toader.A fost a doua sedinta a conducerii PSD la care a participat Tudorel Toader, ministru care se declara independent si este sustinut de ALDE in Guvernul Dancila.El a declarat in fata jurnalistilor ca unul dintre subiectele discutate astazi in sedinta BPN la care a participat a fost "care este calea de urmat" dupa ce doi ministri "au fost refuzati pentru a fi numiti in Guvernul Romaniei", reamintind ca el si-a exprimat "punctul de vedere la precedenta prezenta aici", adica saptamana trecuta."L-am exprimat si in scris, si in prezenta dvs", a tinut sa sublinieze Tudorel Toader.Ministrul Justitiei a mai afirmat ca un alt subiect discutat astazi cu conducerea PSD a fost legat de faptul ca atat pe plan intern, cat si pe plan international "se reia si se discuta in forme si cu accente diferite"."Noi, la MJ, am facut o analiza si o evaluare a raportului", a punctat Tudorel Toader, afirmand ca au fost avute in vedere "considerente privind posibilele solutii de urmat in opera de legiferare, cum si cat punem in aplicare din respectivele recomandari".", a anuntat ministrul Justitiei.Presedintele Klaus Iohannis nu a semnat decretele de revocare pentru ministrul Dezvoltarii, Paul Stanescu, si ministrul Transporturilor, Lucian Sova, la propunerea facuta saptamana trecuta de PSD, prin urmare posturile nu sunt vacante, neputand fi numiti inlocuitorii acestora, Lia Olguta Vasilescu si Mircea Draghici, propusi tot de PSD.Seful statului a anuntat ca nici nu va lua asemenea decizii inainte de 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei.