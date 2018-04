Toader: Premierul a semnat sesizarea catre CCR in cazul Kovesi, astazi ajunge la Curtea Constitutionala

Ziare.

Tudorel Toader a declarat, dupa intalnirea cu Viorica Dancila, ca i-a prezentat acesteia proiectul de sesizare a Curtii Constitutionale, precum si argumentele si continutul acelui proiect.. In cursul zilei de astazi, sesizarea ajunge la Curtea Constitutionala", a spus ministrul Justitiei.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit, luni, cu premierul Viorica Dancila pentru a stabili forma sesizarii la Curtea Constitutionala (CCR) in cazul refuzului presedintelui Klaus Iohannis de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.Iohannis a comentat miercuri decizia de sesizare a Curtii Constitutionale, spunand ca nu exista niciun temei si niciun conflict intre Guvern si presedinte pentru sesizarea CCR."Putem sa intelegem ca ministrul Justitiei este personal nemultumit ca nu i s-a acceptat propunerea de revocare, dar de aici si pana la un conflict constitutional este cale lunga", a afirmat presedintele Iohannis.Amintim ca Tudorel Toader a anuntat ca va sesiza Curtea Constitutionala , pentru ca presedintele Klaus Iohannis a decis sa respinga solicitarea de a o revoca pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA.Tudorel Toader a ales sa faca acest anunt, pe contul de Facebook, imediat dupa ce presedintele Iohannis a comunicat decizia de a o mentine pe Kovesi la conducerea DNA. Ministrul Justitiei a precizat ca presedintele nu are nicio competenta in evaluarea activitatii profesionale a procurorului-sef al DNA."Presedintele nu poate fi obligat de nimeni sa o revoce pe Kovesi, nici de ministrul Justitiei, si nici de Curtea Constitutionala", a declarat pentru Ziare.com fostul presedinte al CCR Augustin Zegrean.