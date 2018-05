Toader propune sef nou la DIICOT. Cine e Felix Banila, cel care a fost preferat lui Horodniceanu

Toader, a transmis Consiliului Superior al Magistraturii propunerea de numire a domnului Oliver-Felix Banila

Candidase si actualul sef, Daniel Horodniceanu

"Problemele punctuale"

Situatia achitarilor de la DIICOT, in scadere

Haineala, atuul lui Banila

Ziare.

com

"In urma desfasurarii procedurii de selectie a procurorilor, in vederea efectuarii propunerii de numire in functia de procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, care a avut loc in data de 11 mai 2018, la sediul Ministerului Justitiei, va aducem la cunostinta faptul ca, ministrul justitiei, prof.univ.dr. Tudorel, in vederea obtinerii avizului consultativ. Ulterior, propunerea va fi inaintata Presedintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis", se arata in comunicatul postat pe siteul Ministerului Justitiei Avizul pe care Sectia de procurori din CSM il va da in acest caz este unul consultativ. Ultimul cuvant il va avea presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, cel care face numirile la conducerea marilor parchete.Candidati pentru aceasta functie au fost actualul sef al Directiei, Daniel Horodniceanu, si fostul prim-procuror al Parchetului Tribunalului Bacau, Felix Banila. Mandatul lui Horodniceanu expira pe 19 mai, iar, potrivit procedurii, acesta mai are voie sa ocupe aceasta functie pentru inca 3 ani.Practic, Toader trebuia sa aleaga intre continuitate la DIICOT, in cazul lui Horodniceanu, sau sa propuna o conducere noua la sefia Parchetului. A ales a doua varianta.Felix Banila ar fi sustinut la sefia DIICOT de Oana Schmidt Haineala, una dintre colaboratoarele lui Tudorel Toader.Cei doi candidati au sustinut, vineri, interviul in fata ministrului Justitiei si a patru secretari de stat. Intr-un mesaj postat pe Facebook, Tudorel Toader a aratat ca interviul a durat cate o ora la fiecare candidat."Au fost abordate probleme punctuale - spre exemplu - dnul Horodniceanu a fost intrebat, printre altele, despre: problema achitarilor (cauze si remedii), problema termenului rezonabil de finalizare a urmaririi penale (in conditiile in care de 11 ani un dosar nu este inca finalizat) sau despre limitele libertatii de exprimare ale magistratilor!""Luni vom finaliza procedura de selectie la nivelul MJ!", a aratat Toader.Toader a facut trimitere la "problema achitarilor", in contextul in care cifrele cuprinse in raportul de activitate a DIICOT pe 2017, arata ca acestea sunt in scadere. Astfel, au fost date achitari in 1,7% dintre dosarele DIICOT, in scadere fata de 2015 cu aproximativ 45%.Cifrele din raportul de activitate a DIICOT pe 2017 au fost pozitive. Asta in contextul in care Horodniceanu arata ca procurorii din subordine s-au concentrat pe anchete penale in cauze de constituire sau aderare la grup infractional organizat, unde este o crestere la rechizitorii de 200%.In 2017, procurorii DIICOT s-au concentrat pe urmarirea, identificarea si sechestrarea bunurilor obtinute din infractiunii, fiind puse sechestre pe bunuri de 900 milioane de euro.In ce priveste "limitele de exprimare ale magistratilor" invocate de Toader, Daniel Horodniceanu s-a remarcat prinFelix Banila are insa un atu prin faptul ca ar fi in relatii foarte bune cu fosta sefa a CSM, Oana Schmidt Haineala, care ocupa in prezent functia de sef al Corpului de Control al Ministerului Justitiei.Haineala este considerata unul dintre principalii sfatuitori ai lui Tudorel Toader. De altfel, ea a ocupat in 2017 functia de secretar se stat in Ministerul Justitiei, dar a fost retrasa din acest post de CSM, la solicitarea procurorului general al Romaniei, in contextul scandalului emiterii Ordonantei 13.Felix Banila a condus timp de sapte ani, 2010-2017, Parchetul Tribunalului Bacau. Oana Schmidt Haineala a condus si ea Parchetul Tribunalului Bacau, timp de aproape trei ani, 2004-2007. In anii 2000, Haineala a fost coleg cu Banila la Parchetul de pe langa Judecatoria Moinesti.Dezavantajul principal al lui Banila este ca nu a lucrat niciodata la DIICOT, potrivit CV-ului acestuia, procurorul a fost delegat doar cateva luni la DNA Bacau (1 august 2007 - 31 decembrie 2007).