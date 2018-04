Toader, reactie rapida la Iohannis: Nu am actionat in nume personal!

Disputa Iohannis-Toader

Ziare.

com

"Personal putem sa intelegem ca ministrul este personal nemultumit ca nu i s-a admis solicitarea", a spus Iohannis, referitor la sesizarea pe care Toader a anuntat ca o va face la CCR in cazul refuzului presedintelui de a o revoca pe Codruta Kovesi de la sefia DNA."Eu ma comport ca ministru al Justitiei, in numele ministerului pe care il coordonez si facand in acelasi timp parte din Guvernul aliantei de la guvernare. E absolut exclus (sa am nemultumiri personale - n.red.), pentru ca nu am actionat si nu actionez in nume personal", a replicat Toader."Nu cred ca doamna prim-ministru, nu cred ca alianta de la putere ar da curs solicitarii mele in nume personal", a adaugat ministrul Justitiei, care s-a aratat dispus sa mearga chiar el la CCR sa sustina sezizarea pe care o va depune, daca ii "va cere Guvernul".Amintim ca Tudorel Toader a anuntat, luni, ca va sesiza Curtea Constitutionala , pentru ca presedintele Klaus Iohannis a decis sa respinga solicitarea de a o revoca pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA.Tudorel Toader a ales sa faca acest anunt, pe contul de Facebook, imediat dupa ce presedintele Iohannis a comunicat decizia de a o mentine pe Kovesi la conducerea DNA. Ministrul Justitiei a precizat ca presedintele nu are nicio competenta in evaluarea activitatii profesionale a procurorului-sef al DNA."Presedintele nu poate fi obligat de nimeni sa o revoce pe Kovesi, nici de ministrul Justitiei, si nici de Curtea Constitutionala", a declarat pentru Ziare.com fostul judecator CCR Augustin Zegrean. Ulterior, miercuri dimineata, Toader a spus ca va depune luni sesizarea la CCR. Tot miercuri, Iohannis a precizat ca intelege de ce ministrul este personal nemultumit, dar nu exista temei legal pentru sesizarea la CCR:"In tot procedeul, legislatia in vigoare a fost respectata 100%. Dupa cum cu totii cunoastem, legea lasa la latitudinea presedintelui daca accepta sau nu aceasta propunere de revocare.. Ar fi deosebit de ciudat daca, atunci cand un decident ia o decizie, care nu convine unui partener, sa ne aflam in fata unui conflict constitutional.Personal putem sa intelegem ca ministrul este personal nemultumit ca nu i s-a admis solicitarea. Nu exista niciun conflict intre presedinte si Guvern si nu exista niciun temei pentru sesizarea CCR. Ce sa judece Curtea? Ca nu am fost de acord intr-o chestiune in care legea imi spune ca pot sa fiu de acord sau pot sa nu fiu de acord. Din punctul meu de vedere, procedura s-a finalizat", a transmis Iohannis.