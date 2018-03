Toader s-a dus la DIICOT sa disece raportul lui Horodniceanu pe 2017. Mandatul procurorului-sef expira in mai

Declaratiile ministrului

Ce s-a discutat la intalnire

Ziare.

com

La intalnire au participat procurorul-sef al directiei, Daniel Horodniceanu, consilierii acestuia, procurorul-sef adjunct si procurorii-sefi ai sectiilor din cadrul DIICOT, potrivit unui comunicat de presa al parchetului.Tudorel Toader a fost intrebat, vineri seara, la Antena 3, daca este dispus sa il desemneze pe Daniel Horodniceanu pentru un nou mandat la conducerea DIICOT, avand in vedere ca actualul mandat se incheie in luna mai."Am vorbit recent cu domnul Horodniceanu, nu am abordat acest subiect. Daca va mai dori un al doilea mandat, calea e de inscriere in competitia publica si nu de desemnare, fara o procedura publica de selectie", a raspuns Tudorel Toader.Potrivit DIICOT, pe agenda intalnirii de astazi au fost mai multe subiecte. Cele mai importante au fost reflectate in Raportul de activitate: trenduri, directii necesare de dezvoltare, alerte, lipsa unei Analize Nationale de Risc, necesitatea promovarii unor propuneri legislative referitoare la infractiuni in materia operatiunilor fara drept cu substante susceptibile a avea efecte psihoactive.Toader si sefii DIICOT au discutat si care este Stadiul indeplinirii obiectivelor propuse in Planul de actiune pentru implementarea strategiei pentru dezvoltarea sistemului judicar 2015-2010. Subiecte cum ar fi repartizarea unui sediu, crearea unui parc auto propriu, sau operationalizarea unui compartiment multidisciplinar dedicat investigatiilor financiare afectate urmaririi, identificarii si sechestrarii produsului infractiunii.Alte discutii au vizat propuneri de modificari de ordin organizatoric, cum ar fi modificarea regulamentului de functionare si organizare sau functiile de conducere neocupate prin numire in cadrul DIICOT, a caror propunere de ocupare este de resortul Ministrului Justitiei.