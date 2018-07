Toader s-a intalnit cu Dancila: La MJ nu exista nici in dezbatere, nici in avizare o ordonanta pe amnistie si gratiere

Ziare.

"Sa nu vorbim despre situatii ipotetice,. Am informat-o pe doamna premier despre ce s-a discutat la reuniune, dar, mai important, ceea ce m-a interesat sa pregatim masurile pregatitoare in vederea presedintiei Consiliului JAI", a spus Tudorel Toader, intrebat de jurnalisti despre posibilitatea ca Guvernul sa adopte saptamana aceasta OUG pentru amnistie si gratiere sau pentru Legile Justitiei si Codurile Penale, informeaza Mediafax Intalnirea dintre premier si ministrul Justitiei a avut loc cu o zi inainte de sedinta de guvern, devansata pentru marti, mai devreme decat ziua obisnuita (joi).In presa s-a speculat intens in ultimele zile pe tema posibilitatii ca Executivul sa dea o ordonanta de urgenta pentru gratierea si amnistierea unor fapte sau chiar si pentru grabirea intrarii in vigoare a Legilor Justitiei sau a Codurilor Penale. O astfel de ordonanta de urgenta ar avea nevoie de avizul CSM, consultativ, dar obligatoriu.Vineri, Comisia de la Venetia a dat publicitatii o opinie preliminara in care sunt aduse critici dure la adresa modificarilor facute in Parlament cu privire la Legile Justitiei.C.B.