Toader s-a laudat ca nicio propunere MJ nu a fost declarata neconstitutionala, dar a uitat de abuzul in serviciu care-l scapa pe Dragnea

Sursa: Facebook/Iulia Scantei

Modificare radicala

Ziare.

com

Astfel, Iulia Scantei ii reaminteste ministrului Justitiei, intr-o postare pe Facebook, ca reprezentatii MJ au fost cei care au transmis in Parlament propunerile de modificare ale infractiunii de abuz in serviciu."Cum suntem inca in spiritul sarbatorilor, sub genericul clasic de revelion, m-am gandit ca e potrivit sa ne reamintim cumla redefinirea, bunaoara, a infractiunii de, varianta transmisa in scris, distinsei Comisii parlamentare zise, chiar de reprezentantul Ministerului Justitiei, desigur mandatat in acest sens, de ministrul in functie.In sedinta din 25 octombrie, CCR a constatat ca atat textul propus de MJ din noua definitie a infractiunii de abuz in serviciu, cat si textele noi introduse de Comisia Iordache, sunt neconstitutionale. In integralitate! ", scrie Iulia Scantei.Este vorba despre una dintre cele mai controversate modificari ale infractiunii, care, daca ar fi intrat in vigoare l-ar fi scapat pe liderul PSD, Liviu Dragnea, de probleme penale din dosarul Angajarilor fictive la DGASPC Teleorman.In culpa a fost introducerea unui paragraf surpriza, care schimba radical definitia infractiunii: "in scopul de a obtine pentru sine, sot, ruda, sau afin pana la gradul al II lea inclusiv, un folos patrimonial si prin aceasta cauzeaza o paguba, certa si efectiva."In dosarul in care Liviu Dragnea a fost condamnat la trei ani si sase luni de inchisoare pentru abuz in serviciu, paguba din dosar o reprezinta salariul incasat necuvenit de cele doua secretare PSD, angajate la DGASPC Teleorman. Indirect, cel care a beneficiat de serviciile celor doua este PSD Teleorman, locul unde femeile lucrau de facto.Trebuie spus ca in putine dintre dosarele de abuz in serviciu "folosul patrimonial" este pentru "sine, sot, ruda, sau afin pana la gradul al II lea inclusiv". Acest lucru a fost evitat de presedinti de CJ, de primari sau de directori de institutii publice, pentru ca incalcau prevederile infractiunii de conflict de interese.