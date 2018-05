Toader spune ca are doar informatii publice despre procurorul Elena Iordache, pentru care a cerut protectie

Ziare.

Precizarea vine in contextul in care Elena Iordache a afirmat ca procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, nu a exercitat vreo presiune sau amenintare, nu a avut atitudini contrare Codului Deontologic al Magistratilor fata de persoana ei.In schimb, la inceputul saptamanii, deputatul Andreea Cosma i-a transmis o adresa oficiala ministrului Justitiei, prin care ii solicita informatii privind masurile dispuse pentru a apara independenta procurorului Elena Iordache.Tudorel Toader a facut precizari si legat de una dintre afirmatiile procurorului Mircea Negulescu. Acesta a intervenit telefonic, miercuri seara, la Realitatea TV si a spus ca informatiile potrivit carora ar fi facut un denunt la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, sunt false.Negulescu l-a acuzat aseara pe ministrul Justitiei ca a intrat intr-un joc al manipularii si ca asistam la o coruptie institutionalizata.Precizarile lui Toader au fost facute la iesirea din sedinta plenului Consiliului Superior al Magistraturii de azi.Redam dialogul cu presa:: De cate ori v-am spus, eu ca nu comentez declaratiile altor demnitari. Postul meu, functia mea de ministru al Justitiei, nu este de a face comentarii la declaratiile altora.Eu am spus ca din informatii publice si sa se verifice eventualele presiuni, mai departe, sigur, luati afirmatile lui.: Am afirmat... si reluati declaratiile mele, si vedeti continutul lor.Acolo am spus simplu, Inspectia sa verifice eventualele acte si fapte de natura sa....Daca vreti, faceti distinctia intre caracterul preventiv si caracterul constatator al unor fapte, evident ca este preferabil caracterul preventiv.