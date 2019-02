Toader spune ca Dancila decide daca va fi sustinuta Kovesi la sefia Parchetului UE: Eu, cel mult, voi fi consultat (Video)

"Avem sperante"

Cum sunt privite ingrijorarile magistratilor

Jourova: Recomandarile MCV sunt bine gandite

Ziare.

com

Potrivit procedurii, mandatul pentru votul Romaniei in comisia Coreper este propus de ministrul Justitiei, avizat de Ministerul Afacerilor Externe si decis de premier.- a fost intebarea adresata lui Tudorel Toader."Credeti ca eu ma pot substitui in a raspunde in locul Guvernului si primului-ministru. Categoric, nu! Eu, cel mult, pot fi consultat, pot exprima un punct de vedere. Chestiunea nu este peste mult timp. In momentul in care ambasadorul Romaniei la Bruxelles va primi un mandat in acest sens, il va primi de la Guvern, prin doamna prim-ministru, si nu prin ministrul Justitiei...Doamna premier va poate raspunde la aceasta intrebare, dupa o analiza si dupa ce va avea o pozitionare clara", a precizat astazi Toader, in conferinta sustinuta la Bucuresti dupa lucrarile JAI."Nu voi exprima astazi punctul meu de vedere, dupa care sa-l prezint Guvernului, la MAE si asa mai departe. Ceea ce am facut (declarat - n.red.) mentin. Am reluat intr-o afirmatie si adineaori ca decizia, chiar daca are o componenta politica, trebuie sa se fundamenteze pe o realitate juridica. Realitatea juridica trebuie sa fie bine cunoscuta. Cu voia dumneavoastra, nu voi procede de a spune intai parerea si apoi sa ma documentez", a adaugat ministrul.Toader a spus ca problema numirii unui sef la Parchetul European nu s-a discutat la intalnirea cu ministrii de Justitie din tarile europene: "Nu am discutat niciun cuvant despre aceasta problema cu ministrii UE".Intrebat de jurnalisti cum ar fi privit la nivelul UE faptul ca Romania nu sustine candidatura lui Kovesi si daca, personal, considera ca fosta sefa a DNA ar fi potrivita pentru pozitia de sef al Parchetului European, comisarul Jourova a evitat sa comenteze, avand in vedere ca procedura este in curs."Nu am discutat-o astazi. Nu voi comenta asupra acestui lucru. Kovesi este pe lista scurta a celor trei candidati. Procedura este in desfasurare si tine de Parlamentul European si de statele membre sa se ocupe de procedura transparenta. Trebuie sa gasim cel mai bun sef pentru Parchetul European, avand in vedere rolul privind combaterea criminalitatii si a coruptiei.Avem sperante. Trebuie sa gasim cea mai buna persoana, dar cine va fi aceasta, veti intelege, ca nu ma voi pronunta", a raspuns comisarul european.Toader si Jourova au fost intrebati si despre scrisoarea asociatiilor de magistrati, care atragea atentia asupra problemelor din Justitia din Romania."Am citit textul cu mare atentie, pentru ca am dorit sa inteleg situatia din Romania. In acelasi timp, am citit concluziile intalnirii de ieri dintre domnul Timmermans si doamna prim-ministru Dancila. S-a continuat dialogul, s-a tinut seama ca toate elementele sunt relevante pentru dezbatere, pentru a consolida independenta sistemului de justitie din Romania. Este un dialog in desfasurare.Este si interesul meu personal sa pastram in continuare acest dialog, cu intentia de a ajuta Romania sa revina pe calea schimbarilor in directia cea buna, pe care o vedem in ultimii ani de la aderarea Romaniei la UE".Tudorel Toader arata ca o alta parte a asociatiilor profesionale au exprimat puncte de vedere diferite: "Iata ca si la nivelul profesional al asociatiilor au aparut puncte de vedere total diferite".Vera Jourova a fost intrebata si despre recomandarile MCV si daca ele sunt sau nu sunt obligatorii pentru Romania."Comisia a venit cu niste recomandari in Raportul MCV dupa o analiza foarte detaliata a ce se intampla in Romania. Unde sunt lacunele, unde s-au facut pasi in urma in cadrul reformei si unde identificam unele riscuri.Nu am fi formulat aceste recomandari daca nu am sti ca Romania va lucra serios si le va pune in aplicare, dupa ce va fi evaluat fezabilitatea intrebarilor. Noi credem ca sunt fezabile, bine gandite si ca merg in directia asigurarii independentei sistemului judiciar care sa fie stabil, durabil si care va functiona ca un sistem in care cetatenii sa aiba deplina incredere.Sistemul de justitie, parchetul, pot fi descrise in multe cuvinte abstracte, sunt piloni ai democratiei, dar bineinteles sistemul are o serie de parametri care trebuie sa functioneze impreuna. Noi asta recomandam Romaniei, ca toate elementele sa existe astfel incat sistemul sa functioneze bine", a conchis Jourova.