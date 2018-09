Toader spune ca e sigur ca CSM va da aviz negativ pentru Florea la sefia DNA, dar anunta ca nu va tine cont de el

Nu am propus la sedia DNA pe cel sau cea care a avut cel mai riguros si cel mai frumos proiect managerial

Doamna procuror, prin modalitatea prin care a expus bunele si mai putin bunele DNA, unanim a convins

Cine e propunerea lui Toader pentru sefia DNA

Ziare.

com

"Astept momentul cand va fi audiata, voi fi prezent si sustin candidatura dansei, astept decizia si avizul. Personal, cred cu toata convingerea de astazi ca avizul va fi unul negativ, dar eu imediat ce-l primesc trimit la presedinte candidatura doamnei procuror ", a anuntat Toader, la Antena3.Ministrul s-a aratat in razboi deschis CSM, motivand ca nu a reactionat cand procurorii din cadrul Parchetului de pe langa judecatoria Brasov au cerut suspendarea oricaror decizii din partea CCR in ce priveste Legile Justitiei, pana la emiterea avizului Comisiei de la Venetia si respectarea intocmai a recomandarilor GRECO.In schimb, Toader s-a aratat extrem de deranjat de faptul ca CSM si-a aratat ingrijorarea, pe 28 august, dupa ce ministrul Justitiei a declarat intr-o conferinta ca "Ministerul Public s-a indepartat de la rolul sau constitutional de garantare a drepturilor cetatenilor".Asadar, cu aceste argumente, Toader a subliniat ca avizul CSM este consultativ, asa ca el il va ignora in cazul in care va fi negativ si va trimite oricum presedintelui Klasu Iohannis propunerea ca Adina Florea sa fie sefa DNA.Cat despre modul in care a ales-o pe Florea, Toader a dezvaluit ca interviul a facut diferenta, nu proiectul."Am demarat si desfasurat procedura de numire a procurorului sef al DNA. Prima data, Comisia pe care am prezidat-o eu i-a respins pe toti cei patru candidati si nu-i mai amintesc. Acum am avut sase candidati.De ce anume? Pentru ca am constatat o mare diferenta intre scriptic si interviu. Sigur, am toata consideratia fata de fiecare dintre cei sase candidati, dar cel mai bun proiect managerial nu mi-a creat convingerea ca acel candidat va fi cel mai bun procuror sef al DNA.comisia ca dansa este cea care trebuie sa fie desemnata drept candidat pentru sefia DNA. Sigur, mai departe vom vedea ce va fi", a spus Toader.Adina Florea, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, este propusa de ministrul Justitiei pentru postul de procuror-sef al DNA. In proiectul managerial pe care l-a prezentat la candidatura pentru aceasta functie, Florea critica activitatea Directiei sub conducerea lui Kovesi, insa il citeaza de doua ori, pe prima pagina, pe Tudorel Toader.Este vorba de pasaje din Raportul de activitate manageriala de la DNA, intocmit de ministru pe 22 februarie 2018, atunci cand a solicitat revocarea din functie a Laurei Codruta Kovesi.Ulterior, intr-un interviu pentru Adevarul , Florea a spus, fara sa aduca argumente sau dovezi, ca ea crede ca la DNA s-au facut dosare comandate."Am si scris in cadrul proiectului de management ca s-au prioritizat anumite anchete, ceea ce a dus la crearea unui scenariu privind realizarea unor vendete. Cel putin in spatiul public asa s-a vazut", a spus Florea, care a adaugat si ca procurorii au facut "spectacol", iar "foarte multe dintre anchetele care au debutat in zanganit de catuse s-au finalizat cu solutii de achitare definitiva".In saptamana care s-a scurs de la nominalizarea lui Lazar un alt incident in ce o priveste pe Florea a fost interventia tatalui sau la un post de televiziune. Dumitru Florea este consilier judetean PSD si, intrebat la B1 Tv despre soarta lui Klaus Iohannis sub eventualul mandat al fiicei sale la DNA, el a spus ca seful statului "ar putea avea probleme".Dumitru Florea nu a apucat insa sa detalieze, pentru ca a intervenit pe fir sotia sa, care a tipat: "Ma supar pe tine. Distrugi copilul asta. Le spui domne, nu stiu, vorbiti cu ea. Ce te bagi tu? Ei, dracia dracului!", a spus femeia.